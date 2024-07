"Será la legislatura del consenso" David Toscano

Hacemos balance de un año de gobierno del Partido Popular en la Diputación un cambio además más destacado que en otras administraciones ya que en el caso de la Diputación, el Partido Socialista gobernó durante cuatro décadas, por lo que fue un vuelco histórico.

Hemos querido acercarnos al despacho del presidente, David Toscano para conocer hoy cuál es el balance que hace de este año.

David muy buenas tardes

Muy buenas tardes.

Cuál ha sido el mayor logro de este año y qué se ha quedado en el tintero, Porque o no le ha dado tiempo o ha visto que es imposible?.

Bueno, la verdad es que ha sido un año intenso, un año de aterrizar en una institución donde durante 40 años ha gobernado un partido político con una dirección determinada y nosotros traíamos otra idea, por tanto primero había que aterrizar, había que amoldar toda la estructura a esas políticas nuevas que nosotros queríamos implantar así que una gran parte del año se ha venido pues haciendo ese trabajo.





Se han puesto las primeras piedras de muchísimas actuaciones. Algunas han visto la luz, otras la verán en algunos años, porque esto es un proyecto de cuatro años.

Yo creo que lo más importante ha sido el poder hacer que toda la provincia, todos los alcaldes, vean la Diputación como una institución cercana.

Lo primero que hicimos fue todas esas Juntas de Gobierno que se hacían siempre en esta casa, en la capital, las hemos hecho en todas las comarcas. Queremos escuchar a los alcaldes y queríamos que nos sintieran cercanos por lo que hemos ido a su casa, hemos creado el Consejo de Alcaldes, porque creemos que son ellos los que mejor conocen las necesidades en cada uno de sus municipios.

Trabajar en la concertación era fundamental. Todos los alcaldes querían saber qué pasaba con la concertación, incluso con cierto miedo de que desapareciera. No solo no ha desaparecido, sino que se aumenta en un 25%.

Una provincia rica que tiene encantos en cada uno de sus rincones de la Sierra, de la Costa del Condado... Nos hemos dado cuenta que hay dos provincias separadas por una autopista; el sur y el norte. En el norte, pues en muchas ocasiones no hay acceso a un cajero, hay lugares donde ni siquiera cobertura de móvil o una fibra para poder tener una conexión a Internet del siglo XXI. Hemos iniciado un camino son esas piedras que se van poniendo. En un año es imposible finalizar el proyecto para poder poner cajeros automáticos en todos los municipios de la provincia y otra de las de las ideas que traíamos y que estamos desarrollando es tener oficinas comarcales; dos en la Sierra, dos en el Andévalo y una en el Condado.

Lo que queremos es que haya acceso por parte del Ayuntamiento a todos los servicios que podían tener en la capital. Si el Ayuntamiento de la capital, el más grande de la provincia tiene ingenieros técnicos, administración general, secretarios, interventores... queríamos que cualquier ayuntamiento de la provincia también lo tuviera y por eso estamos creando esas oficinas.

Además, ya estamos con un convenio con la Junta de Andalucía y también con entidades bancarias para poder poner cajeros en todos los municipios y que cualquier persona pueda no solo sacar dinero, sino poder ingresar poder pagar un recibo y hacer lo que se puede hacer en la ciudad, en cualquier rincón y también porque eso nos va a ayudar a luchar contra el reto demográfico.

Vamos a conseguir si tienen fibra, si tienen cajeros y tienen todos los servicios que puedan tener en la capital, que los jóvenes que se quieran quedar a vivir en su pueblo, puedan hacerlo.Y que todas aquellas personas sobre todo el norte de Europa que estén buscando el lugar ideal para vivir puedan elegir Huelva y para esto tenemos que ofrecerles servicios.

Está claro que el proyecto más importante o el más grande por decirlo de alguna manera es la de la antigua estación de tren, pero en su momento hablaba también de recuperar otros edificios históricos en la provincia de Huelva aparte de este. No sé si ya nos puede avanzar alguno más?

aún no podemos avanzar todo, pero va muy avanzado. Si es verdad que hay edificios históricos en la provincia que consideramos que deben ser del patrimonio de todos losonubenses y estamos trabajando en ello en Castaño de Robledo dejémoslo ahí, pero hay más porque hay verdaderas joyas, la verdad que el norte de la provincia tiene muchísimas joyas y hemos tenido la suerte.

Yo creo que en el proyecto de la estación ha habido una conjunción de muchos elementos de poder hacer un proyecto que era necesario y que además va a ayudar a recuperar y a mantener edificios muy singulares para nuestras provincias, o sea la estación de Sevilla creo que es algo que está en la mente de todos los que hemos vivido en Huelva.

Y el colegio ferroviario es una auténtica maravilla y creo que la operación es buena porque además la inversión que se va a hacer, va a recuperar patrimonio va a ser más eficiente y vamos a ahorrar mucho dinero al año, pero es que además, nos va a permitir recibir ingresos de todos esos edificios que vamos a dejar libres, así que creo que se ha unido un poco todo y ha salido bien.

De alguna manera este proyecto ha sido el pistoletazo de salida o el empujón definitivo también para todo el proyecto de transformación de la ciudad o de esa zona de la ciudad

La verdad es que sí. Es cierto que la capital volverá a mirar a la ría. Ahora mismo el centro es la zona del Ayuntamiento y de la Diputación pero el centro de Huelva en el futuro no será este, irá hacia allí.

Yo creo que esa plaza, esa puerta de Huelva puede ser el nuevo centro de Huelva yo creo que va a estar en un lugar ideal, pero se han unido los astros y ha salido bien, así que espero sobre todo tenerlo muy pronto.

Hay alguna novedad en cuanto a ese proyecto?

Pues ya tenemos la estación, ya firmamos con el Ayuntamiento, ya no hay ningún problema con ella. En cuanto al colegio ferroviario se va a firmar ya porque había que hacer una modificación presupuestaria para el IVA, un poco los líos de los papeles y están solucionados, ya se llevó al último pleno y ya está publicado. Ya están los arquitectos trabajando en esos dos edificios, programado lo que va a ir dentro... y el edificio de que irá detrás, que es más complicado, un edificio nuevo, un edificio grande, pero ya están los arquitectos dibujando, así que creo que en poco tiempo vamos a empezar las obras. Esperemos que en el primer semestre del año, porque si es verdad que las licitaciones y tal son demasiado largas, pero espero que el primer semestre al menos los dos edificios históricos comiencen.

Ha sido un proyecto, en principio, bien acogido por todos pero que la oposición ha utilizado para decir que el presidente de Diputación ha abandonado un poco a los pueblos, centrándose más en la capital

La respuesta es clara, es decir, si abandonar a los pueblos es decir que este año se da un 25% más a los pueblos, creo que algo no concuerda con lo que están diciendo. Se ha dado a los pueblos, no solo la concertación, sino que en los pueblosse realizan inversiones y no sólo eso sino que en los pueblos ha habido más cultura que nunca y en más pueblos que nunca.

Se están dando ayudas a muchísimos pueblos; desde publicación de revistas, de libros... cualquier municipio que ha venido a pedir algo, si es posible se le da, la Diputación está absolutamente para todo.

Yo he visto al Partido Socialista criticando esa obra, que por cierto, votaron a favor en la primera votación. Después no sé porqué, han cambiado el criterio. Bueno, cada uno tiene su estrategia política. Lo que sí sé es que todavía no he visto ningún alcalde criticando esta Diputación porque no estamos haciendo algo en su pueblo, sinceramente no. Yo no he ido todavía a un pueblo donde un alcalde me haya puesto una mala cara.

Tenemos una relación fluida, creo que estamos demostrando que esta provincia ya no tiene dos colores, ahora mismo desde esta Diputación tiene un solo color y es el color de Huelva. Cuando vamos a un Ayuntamiento o a un a ver un alcalde me da exactamente igual porque partido se ha presentado, a mí lo que me importa que es un señor que se harta de trabajar, que es un ejemplo para su pueblo y que representa a los ciudadanos de esta provincia.

Calificaría este primer año como el año del consenso?Ha conseguido unanimidad para el documento de las prioridades en infraestructuras pero también de manera interna ha logrado un acuerdo con los trabajadores de Diputación

Yo creo que sí. Yo creo que soy un político raro, un político atípico, porque a mí no me gusta la confrontación y creo que tú tienes que ser como eres. Me gusta intentar llegar a acuerdos e intentar ayudar a todo el mundo siempre dentro de unos presupuestos.

Si te lo puedo ofrecer, lo haré. Si no puedo te lo diré aunque intentaré buscar otras posibilidades, pero no te voy a engañar y además creo que esa forma de ser la tiene todo el equipo el equipo que me acompaña, que es un equipo magnífico.

Yo creo que esta semana hemos tenido una gran noticia, después de muchos años con esa política del tú mas, creo que la gente está harta

Cómo son esas reuniones?

Pues mucho mejor de lo que parecen, porque creo que todo el mundo tiene ganas de llegar a acuerdos. Cuando a una mesa se viene a trabajar y no hacer esa mala política se trabaja mucho mejor. Estoy convencido que tenemos un montón de cosas en común, muchas más de las que no y ese mínimo común seguro que lo sacamos! Quiero agradecer el talante de todos y recordar que todo el mundo se deja pelos en la gatera, que ha habido muchas concesiones ,pero vamos a consensuar y se ha consensuado.

Lo importante es que la sociedad de Huelva por fin se ha unido con una sola voz, sin protagonismo. Además hay que agradecer al Consejo Económico Social que ha hecho un trabajo extraordinario; plasmar en un documento lo que cada uno exponía y que todos aprobaron.

También quiero hacer agradecer a los sindicatos de Diputación, pues llevamos seis años sin convenio y también se ha conseguido. Yo creo que ahí todo el mundo ha empujado y no ha sido fácilpero el personal de Diputación se ha portado de 10 .

Cómo va a ser este segundo año?.

Bueno, el segundo año es seguir con esos proyectos que se han iniciado; espero que este próximo año podamos tener la fibra ya en todos los municipios de la provincia, que que se mantenga la paz social, que la llegada de los cajeros a todas las localidades también sea una realidad, que los dos edificios históricos se inicien, que tengamos esa cultura que hemos conseguido con mucho un esfuerzo en toda la provincia y queremos seguir trabajando también en la área económica.

Este año hemos conseguido bajar la deuda viva de esta Diputación a cero euros, ni un solo euro en los bancos. En este año se hareducido la deuda en 42 millones de euros. Sabíamos que era fundamental, porque la ley te obliga y porque teníamos posibilidad de hacerlo.

Queríamos ordenar las cuentas para poder tener todo el pulmón del mundo para cuando haga falta, sobre todo con los grandes proyectos que necesita la provincia.

Cuál sería el mensaje que enviaría a la ciudadanía?

Que confíen en su Diputación que confíen en su Diputación y a los alcaldes lo que les pido es que sigamos como hasta ahora. Si tienen un problema lo que tienes que hacer levantar el teléfono. Creo que ese diálogo y esa forma de trabajar es la que hemos querido imponer y creo que está funcionando bien, así que sigamos así.