Paco Candela

Mi mundo es un antes y después en la carrera de este gran solista flamenco, número uno actualmente en el cante por fandangos, sevillanas, baladas, rumbas, etc., así como en aceptación popular, realizando más de 90 conciertos por toda la geografía española de su último Tour “el poder de la música”. En este nuevo álbum el artista da un paso más en su carrera, compuesto por 10 temas directos al Corazón y en él tenemos sevillanas, fandangos, rumbas y granainas. Destacan temas como "aunque Me rompa el alma" O “cuando te veo dormido” y “qué voy a querer "Pa" Ti”, o la media gran a in a "preso de tus ojos", o fandangos como “se despierta el campo”, un mundo lleno de verdad, nostalgia, amor por los animales, por la naturaleza, en definitiva un mundo de melodías para disfrutar con los cinco sentidos.