El Consejo Social de la UGR anuncia los ganadores de sus Premios 2025

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada ha fallado la adjudicación de la XXIV Convocatoria de sus Premios, correspondientes al año 2025. Dichos galardones reconocen a jóvenes investigadores, institutos, grupos y departamentos universitarios, empresas y personalidades distinguidas por sus buenas prácticas sociales. En esta última categoría destaca el reconocimiento a la atleta de Orce (Granada) María Pérez, campeona olímpica, mundial y europea de marcha.

La relación completa de premiadas y premiados es la siguiente:

Premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la trayectoria de jóvenes investigadoras e investigadores, con una dotación económica de 3.000 €, cada uno de ellos

– Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades:

Marta Riquelme Medina

– Área de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura:

Jesús Chato Astrain

Premio del Consejo Social a departamentos, institutos universitarios, grupos de investigación o proyectos de investigación multidisciplinar de la Universidad de Granada, que se distingan especialmente por sus actividades o potencial de transferencia de conocimiento a empresas o instituciones, con una dotación económica de 6.000 €

– Áreas de conocimiento de Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura:

Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones

Áreas de conocimiento de Artes, Humanidades, y Ciencias Sociales y Jurídicas:

Grupo de Investigación HUM-103: CUATE: Cuaternario y evolución humana en África y sur de Iberia

Premio del Consejo Social a instituciones, empresas u organizaciones que se distingan especialmente por sus acciones en el ámbito de la internacionalización estratégica orientadas al desarrollo de la Universidad de Granada, o del tejido social y productivo de Granada

Grupo Cuerva S.L.

Premio del Consejo Social a las empresas e instituciones que se distingan especialmente por su contribución a la transferencia de conocimiento, o actividades desarrolladas con la Universidad de Granada concedido a la empresa

Sánchez Romero Carvajal (Grupo Osborne)

Premio del Consejo Social a las empresas, instituciones, organizaciones sociales o personalidades que se distingan especialmente en actuaciones en ámbitos sociales o de buenas prácticas sociales