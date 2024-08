Cierra su bar en Granada porque se muere se abuela y la respuesta de un cliente le hace explotar: "Todavía..."

El tiempo que estamos teniendo en estos últimos días no ha podido ser mejor, porque se ha ido la tercera ola de calor y hemos podido disfrutar de unas temperaturas más estables y bajas que la semana anterior. Sí, somos conscientes de que es verano y de que lo normal es que haga muchísimo calor, pero no podemos decir que en estos últimos días hayamos sufrido mucho calor.

Tanto, que en esas zonas donde las temperaturas son de un verano mucho más estable, las terrazas están llenas. Y es que, ¿a quién no le apetecería tomarse un refresco bien frío mientras disfrutas del sol? Es lo que pensó este hombre en Granada, que decidió acercarse a un restaurante de la ciudad para disfrutar de unos víveres.





Él se llama Rubén, y por lo que le ha pasado con este restaurante, ha decidido dejar una reseña negativa. Y es que dice que él acudió en el horario de apertura y, sin embargo, el restaurante estaba cerrado. "Marcado abierto el lunes de 18 a 23. En realidad, son las 19:30 y todavía no está abierto. Ningún anuncio en Instagram, ninguna hoja en la entrada, nada" decía el cliente.

Lo que pasaba y que no sabía Rubén, es que el dueño había tenido que cerrarlo porque su abuela falleció, y, por eso mismo, le ha hecho explotar su respuesta.

Una respuesta que ha subido a X (el antiguo Twitter) la cuenta de @SoyCamarero, y que ha tenido miles de 'likes'.

La crítica que le ha hecho enfurecer

A todos nos puede pasar en nuestro trabajo que, aunque tengamos todo atado y bien atado, haya algún imprevisto con el que no contábamos y dificulte nuestra labor.

Pues es lo que le pasó al dueño de este local que, aunque tenía previsto abrirlo, tuvo que ausentarse y cerrarlo por el fallecimiento repentino de su abuela. Sin embargo, esto no lo sabía Rubén, y decidió dejar esa crítica y reseña feroz en Google. Algo que, por supuesto, enfureció a su dueño, que estaba pasando el duelo del fallecimiento de un familiar.

Por eso mismo, decidió no quedarse callado y contestarle a este cliente, que había dado por sentado que era culpa del restaurante y que no había podido suceder ningún problema personal.

"Señor Rubén, siento mucho que falleciera mi abuela a las 2 de la madrugada y tener que bajar y subir de Granada en un solo día sin dormir. Esté tranquilo, que nunca más se morirá mi abuela. Un cordial saludo y gracias por su comentario tan constructivo" sentenciaba.

Llega a un restaurante sin reserva en Benidorm y la respuesta del propietario le deja descolocado

Era un restaurante que no admitía reservas y que iban entrando por orden de llegada, lo que hizo que, finalmente, no pudiera entrar a comer a aquel restaurante. En plena desesperación, decidió poner una reseña en el restaurante en el apartado de Google y, lo que no esperaba, era lo que le respondió el propietario.

"Pedimos una mesa una semana antes y dentro del restaurante, porque íbamos con un bebé y un carro. Pues no, ni mesa dentro ni nada. Cogen gente sin reserva y tú llegas y no hay mesa, no lo recomiendo" decía el cliente.





La respuesta del camarero fue, en efecto, demoledora: "este no es mi local, será el de Benidorm. El mío es con reserva previa, si no, no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome alcohol que le merma sus escasísimas facultades mentales" decía el propietario.

Una respuesta que no ha gustado a los usuarios de X y que han dicho que, por las respuestas de este hombre, "ya saben dónde no ir".