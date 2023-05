Tres preguntas para conocer al candidato del GRITO en Torrenueva Costa, Plácido Lara

Plácido Lara es el candidato del GRITO en Torrenueva Costa en las elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Contesta a tres preguntas que plantea COPE Motril:

¿Por qué te presentas a estas elecciones?

"Me presento a estas elecciones, porque tengo la experiencia de llevar ocho años de gestión, 4 de presidente de la ELA y haber conseguido la segregación de mi municipio y cuatro años como alcalde de Torrenueva Costa y haber conseguido el despegue de la torre y haberla puesto donde todos nos merecemos. También porque quiero terminar proyectos como la remodelación y peatonalización de toda la zona del médico, de la Cuesta Zorrilla y la calle Real y también quiero terminar, como no podía ser de otra manera porque lo he empezado en esta legislatura, el edificio multifuncional".

¿Cómo vas a mejorar Torrenueva Costa?

"Torrenueva la vamos a mejorar en esta legislatura con el gran proyecto que llevamos, que ya está en funcionamiento y ya va camino de Madrid la redacción, como es la transformación de la nacional 340 en un Boulevard. Eso ya va directo al órgano competente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y dentro de muy poquito vamos a ver que ese proyecto sale a exposición pública y después de esa exposición pública a licitación. Una transformación más que necesaria para Torrenueva Costa y ese Boulevard se va a convertir en la calle principal del pueblo".





y un mensaje de petición de voto

"Decirles a los vecinos y vecinas de Torrenueva Costa, que el grito lleva 24 años gobernando en el pueblo de Torrenueva, que nada de esto lo hubiésemos conseguido sin ellos y por eso ha llegado nuevamente el momento de volver a gritar. Así que Torreños y Torreñas, el 28 de mayo votarle al grito y vamos a ver si reventamos nuevamente las urnas este domingo, así que un abrazo para todos y el domingo que todo el mundo vaya a votar".

