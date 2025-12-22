Transportes impulsa la nueva rotonda de la N-323 en Motril para mejorar el acceso a Playa Granada

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado el contrato de obras para la construcción de una glorieta en el kilómetro 190,415 de la carretera N-323, en el término municipal de Motril (Granada). La actuación cuenta con un presupuesto que asciende a 551.428,64 euros (IVA incluido) y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y seguridad vial en la zona.

Una solución al aumento del tráfico

La intersección que se va a remodelar, con forma de 'T', se ha convertido en un punto conflictivo debido al notable aumento del tráfico en los últimos años. Este incremento se debe principalmente al crecimiento de la población en la urbanización de Playa Granada, a la que se accede por el camino de 'Río Seco', que conecta con la carretera nacional en este punto.

Actualmente, el cruce permite todos los movimientos excepto el giro a izquierdas desde la carretera N-323 en sentido Granada hacia el camino de 'Río Seco'. Este movimiento obliga a los conductores a realizar un cambio de sentido en una glorieta ubicada metros más adelante, lo que complica la fluidez de la circulación.

Así será la nueva glorieta

La solución propuesta por Transportes consiste en la sustitución completa de la intersección actual. Se construirá una glorieta de 36 metros de diámetro y una calzada anular con un carril de 6,7 metros de ancho, eliminando los ramales de espera centrales existentes.

En la nueva infraestructura confluirán tres tramos clave: la propia N-323 desde el enlace con la N-340 y la GR-14, el tramo de la N-323 que se dirige hacia el Puerto de Motril y el Camino de Río Seco que conecta con Playa Granada.

Esta actuación se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. En este programa, el Ministerio ha invertido 104,42 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Granada para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria.