"A la tercera va la vencida" eso se espera para el nuevo PGOU de Almuñécar

Tras 36 años, el Ayuntamiento de Almuñecar está tramitando su nuevo Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU ).

Este viernes día 10 de marzo se lleva a pleno la aprobación provisional. Ya en agosto el año 2019 se aprobó inicialmente y el próximo paso será la aprobación definitiva y ya, que la junta de Andalucía le dé el visto bueno, algo que seguramente se hará y no en mucho tiempo. “Por ley la junta de Andalucía tiene un mes para contestar si se admite a trámite el plan porque incluya todos los documentos y todo lo que se exige en la ley y después tiene cinco meses para resolver” nos explica el concejal de urbanismo del ayuntamiento de Almuñecar, Francisco Javier García, quien también nos decía que es un plan legal y realista y que lo mejor que aporta es que trae seguridad jurídica. Se ofrece mucho suelo nuevo compatible con el turismo y el mercado será quien decida donde es más adecuado construir este tipo de instalaciones.



El Concejal se siente orgulloso del magnífico trabajo que ha hecho el equipo técnico del Ayuntamiento de Almuñecar, que casi al 100% ha elaborado este Plan General de Ordenación Urbana. La media para renovar estos planes en Andalucía ronda los 19 años, por la complejidad que supone, pero es que en Almuñecar se ha alargado demasiado.



"De locos, ha sido un trabajo de locos. He estado con ellos codo con codo, hasta última hora del último día de elaborar la documentación y se ha elaborado casi al 100% por técnicos municipales. Unos técnicos municipales que han estado exhaustos, en jornadas, maratonianas de redacción de planos, de cambio de redacción de normativas, de corregir errores, de mirar cientos y cientos de alegaciones, de mirar los informes sectoriales… En fin, un trabajo alucinante. Eduardo Zurita, como director de la redacción, del plan, Victoria Carmona, Moises, Patricia, Juan José… En fin, podría nombrarlos a todos porque son un equipazo”, nos dice Javier.



Se amplía el suelo comercial, industrial, también el suelo residencial ya que se construirán unas 4000 nuevas viviendas, de las cuales más de 1000 serán de protección oficial, muy demandadas por la gente joven, sobre todo.









Javier también nos dice que Almuñécar crece en el entorno de la Avenida Costa del Sol, el colegio de la Santa Cruz, el instituto Al Andalus, la zona no inundable de Río verde y sobre todo en La Herradura. Precisamente en La Herradura se contará con un nuevo acceso, un nuevo apeadero y un nuevo Instituto de Educación Secundaria, además del crecimiento en viviendas.



En Almuñécar, además de ampliar las viviendas y el polígono industrial de Taramay, también se creará una ciudad deportiva, una nueva área logística, una gran zona comercial, un nuevo recinto Ferial en la zona del moruno, una nueva estación de autobuses y destacará la actuación en la Sandovala, este pulmón verde de Almuñecar, donde se quiere hacer un gran parque y un palacio de Congresos.



Nos decía Fco. Javier García que “ yo entiendo el urbanismo como algo vivo“ así que en cuanto se disponga de este nuevo plan empezarán las actuaciones. "Estoy muy orgulloso y además estoy muy convencido de que este es el modelo de ciudad que necesitamos para hacer crecer la economía local de una manera sostenible, razonable… Y yo siempre lo digo, yo entiendo el organismo como algo vivo, yo no quiero aprobar este PGOU y que hasta dentro de 30 años no nos pongamos de nuevo a hablar. Yo quiero aprobar este PGOU y empezar a trabajar en su adaptación a la LISTA y acto seguido empezar a trabajar en el nuevo modelo para seguir creciendo poco a poco y de manera sostenible y razonable", termina explicando el responsable de urbanismo.