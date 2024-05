"¡Queremos agua y la queremos ya!" Exclaman los empresarios de la Costa Tropical

"La Costa Tropical no es una prioridad para los políticos que nos gobiernan", eso nos dice en Cope Motril el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical y portavoz de la Plataforma por las Infraestructuras, Javier Rubiño.

"La situación que estamos viviendo con el desglosado número tres, lo que indica, es quela Costa Tropical no es una prioridad para los políticos que nos gobiernan. No hay implicación, no nos defienden y no luchan por nosotros. Que el segundo desglosado de la presa de Rules esté en el aire, es solo la punta del iceberg de la situación que estamos viviendo con las infraestructuras en la Costa Tropical. Nos quedan nueve desglosados que ni siquiera tienen proyecto y a este ritmo creo que vamos a estar décadas esperando para ver las canalizaciones terminadas, después de 20 años de espera. Esta situación lo que denota claramente es la incapacidad técnica y administrativa y de gestión que tiene nuestros gobernantes. Podíamos haber tenido las conducciones de Rules para el año 2026, con cargo a los fondos Next Generation, y ahora solo tendremos uno de un total de 11, y todos los demás están en el aire", nos dice Javi Rubiño.



"ya está bien de marearnos con engaños, con trámites, con desglosados… Aquí solo cabe una reivindicación, ¡queremos agua y la queremos ya! no queremos más promesas vacías, no queremos más engaños, queremos agua y la queremos ¡ya!. Estamos cansados de ser los últimos y los únicos. Estamos cansados de ser ciudadanos de segunda. La costa tropical merece mucho más. Nuestros políticos locales tienen que dar un puñetazo en la mesa de sus partidos y sacar esto adelante y si no tienen capacidad, que den un paso atrás“, nos dice contundente el presidente de los empresarios de la costa granadina.