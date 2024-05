¿Qué hacer primero al cambiar de vivienda, vender o comprar?

Uno de los motores principales del mercado inmobiliario en Motril es vender para comprar o Comprar para vender.

Es muy común encontrar a familias que quieren comprar una vivienda, pero antes necesitan vender las suya: "Si venden antes, tienen miedo por no saber a dónde irse a vivir. Si venden después de señalar una vivienda, hay temor a que no se venda su vivienda o se venda a un menor precio", nos dice nuestro experto inmobiliario José Luis Escudero. Lo principal es tener muy claro los pasos a seguir y hacer un estudio pormenorizado para tener éxito en la operación. Lo más habitual es vender primero y marcando muy bien los tiempos.Los consejos principales que nos da José Luis Escudero son 3:1º Tener muy controlados los importes, principalmente el precio en el que pueden vender y en el que pueden comprar, sin olvidar todos los gastos ( plusvalía, impuestos de compra, impuestos de venta, notaría, etc ) Si se hacen mal las cuentas la operación se puede arruinar muy rápido.2º Tener muy claros los plazos. El plazo entre las arras y la firma en notaría que sea lo suficientemente seguro.3º Si vas a necesitar financiación a la hora de comprar, consultar con varias entidades que todo vaya correcto.