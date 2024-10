El Puerto de Motril se ofrece como parte logística a las empresas hortofrutícolas

"El puerto de Motril tiene mucho que decir en el sector agroalimentario“ así nos lo explica José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, en el transcurso de la Feria Fruit Attraction, a la que acude con espacio propio en el pabellón 4, bajo el abrigo de Puertos del Estado.

Pepe nos habla de que esta feria va creciendo cada año y que son ya unas 100.000 personas, la que pasan por ella, 2.150 empresas de 145 países distintos, por lo que se viene preparado con una agenda que suele dar muy buen fruto.

La agricultura tiene una importancia fundamental en la comarca de la costa tropical y el puerto se ofrece para ser la parte logística "el puerto de Motril ofrece una oportunidad fundamentalmente para la exportación. Hay que tener en cuenta que el transporte marítimo es el más económico y por tanto, si los productos agrícolas salen por el puerto de Motril, estamos hablando de que ese infra coste supone también una mejora en la competitividad de nuestros productos, puesto que pueden tener mejor posicionamiento en los mercados internacionales, y eso es muy importante, y luego, toda la industria auxiliar que mueve la agricultura, como pueden ser los abonos, los envases… En el puerto tenemos dos empresas ahora mismo que son Tropiclab, que se dedica a la analítica de los productos, para garantizar el cumplimiento de toda la normativa europea y por otro lado, está la empresa EN BOX, que se dedica a la fabricación de envases para la exportación de los productos y que vayan en las máximas condiciones de calidad. Aparte tenemos operadores en el puerto para el almacenamiento, envasado y distribución tanto de abonos líquidos como sólidos de origen natural. Es decir, el puerto tiene esa importancia también en cuanto a la aportación que hace a la agricultura y la que puede hacer, que todavía puede ser mucho mayor que la que ahora mismo hacemos”, nos dice Pepe.

El puerto tiene en marcha una concesión administrativa de un hub de frío para la conservación de los alimentos, lo cual facilita la exportación a cualquier lugar del mundo de productos de frío, manteniendo así las condiciones de los productos hortofrutícolas y que desarrollan en la actualidad Hub Place.

En el puerto de Motril se almacenan los productos y se distribuyen a todo el mundo, unos lo hacen por barco, ya que tiene relaciones con más de 100 puertos comerciales, prácticamente de todo el mundo y otros por carretera a toda Europa. “Nosotros estamos con algunas navieras viendo la posibilidad de hacer una línea entre Motril y Sète, un puerto del sur de Francia, para que ahí lleguen los camiones y desde allí se distribuyen prácticamente a toda Europa. Esa es una posibilidad que siempre vamos a explorar, fundamentalmente de la mano de las principales comercializadoras de nuestra comarca“ nos decía el presidente de la autoridad portuaria., quien reconoce que "para nuestras empresas hortofrutícolas no es fácil cambiar la dinámica, pero si las ofertas que les presenta el puerto mejoran sus números, deben de considerarlo".

Con Pepe García Fuentes, también comentamos el aumento de llegada de cruceros al puerto, una oportunidad que tenemos que aprovechar en la costa granadina, “es bueno para desterrar ese mito que mucha gente dice que cuando vienen los cruceros aquí no dejan nada, que se van todos y tal… Que le pregunten al comercio del centro de la ciudad , que pregunten a los taxistas, que pregunten a la hostelería, los bares y restaurantes, a las churrerías, las farmacias… A todo el comercio del centro de Motril, a ver si eso es verdad. El último barco que llegó aquí, el 80 % de los pasajeros se quedaron en Motril y este ha sido el que más pasajeros ha traído de la historia, porque vino el año pasado pero no venía al 100 × 100 de ocupación y este año ha venido con 4.100 pasajeros a bordo y 1.500 tripulantes, que los tripulantes son ya también turistas, porque la ratio que nosotros tenemos es que el 30 % de la tripulación, visita la ciudad y hace compras en la ciudad “.

El turismo de los tripulantes de los cruceros es muy interesante, porque ellos no se van de excursión.

Pepe hace hincapié en que tenemos un patrimonio de una riqueza brutal y tenemos que ser conscientes de ello. Se están ofreciendo rutas interesantes a los cruceristas, ya sean visitas a nuestro patrimonio, y como no a lo que nos distingue de otros destinos, como es nuestros campos y gastronomía, con los frutos subtropicales. “Motril tiene mucho que ofrecer, y tenemos que estar orgullosos de todo lo que tiene nuestra ciudad y no tener ese espíritu crítico siempre, sino al contrario, hay que fomentar y potenciar y vender bien lo que tiene nuestra ciudad, que es mucho”, nos anima el presidente portuario.

Pepe también nos habla de el proyecto que ya está concretado de la transformación de los nuevos espacios al servicio de los cruceros y de la ciudad, ya que va a estar abierto y será un referente turístico no solo a nivel andaluz, sino a nivel europeo “vamos a tener la primera terminal tematizada de Europa. Una experiencia que en América lleva funcionando muchos años pero que en Europa todavía no se había puesto en práctica y el primer puerto de Europa que va a ser piloto de esa experiencia va a ser el puerto de Motril. Se trata de una Terminal de cruceros, que no es un edificio, si no que va a ser como un pueblecito andaluz, con sus calles, plazas… Donde el crucerista cuando se baje del barco, se va a encontrar ese espacio donde va a estar representada prácticamente toda la provincia, con su artesanía y donde se van a promocionar cada uno de nuestros destinos para que el crucerista los conozca y finalmente decidirá coger el autobús para visitar la ciudad de Motril o bien cualquier punto de nuestra provincia. Eso va a dar también al comercio local la oportunidad de que puedan implantarse allí para vender productos de artesanía, se ofrecerán actividades culturales y promocionales del destino. El sitio va a ser muy atractivo. Va a tener también restauración. Una inversión de 30 millones de euros que ya está solicitada la concesión administrativa por parte de la empresa que va a explotarla“, nos decía Pepe. Lo más interesante es que también va a estar abierto a la ciudad.

Puertos del Estado ha recibido en esta XVI edición de Fruit Attraction, el premio al mejor stand en la categoría de “Comunidades Autónomas e Instituciones”, ¡Enhorabuena!

