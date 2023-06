Profesionales sanitarios de Italia y Reino Unido pasan 15 días en el Área de Gestión Sanitaria Granada Sur

Informa el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, que ha participado en el programa de intercambio de profesionales sanitarios europeos HOPE (Hôspitaux pour l’Eu-rope), una iniciativa encaminada a conseguir una mejor comprensión del funcio-namiento de los distintos sistemas de salud públicos y hospitalarios de la Unión Europea, además de facilitar la cooperación, el intercambio y la libre circulación de los profesionales.

Profesionales del National Health Service de Reino Unido y el Servizio Sanitario Nazionale de Italia han realizado una estancia de 15 días en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, donde han tenido la oportunidad de conocer el funcio-namiento de las unidades de gestión clínica y servicios tanto del hospital de Motril como de los centros de atención primaria de la Costa y la Alpujarra.









Durante su periodo de intercambio, los profesionales pudieron también conocer los dos grandes hospitales de Granada, el Hospital Virgen de las Nieves y el Hospital Clínico San Cecilio. Así mismo, visitaron las dependencias de la Dele-gación Provincial de Salud y Consumo y la Fundación para la Investigación Bio-sanitaria Alejandro Otero (FIBAO). En cada uno de los centros se les informó de diferentes aspectos relativos a la gestión y la asistencia sanitaria por lo que pu-dieron obtener una amplia visión del funcionamiento del Sistema Sanitario Pú-blico de Andalucía y los recursos disponibles en la provincia de Granada.

Por otro lado, y para finalizar su estancia en Motril, los profesionales fueron reci-bidos por la alcaldesa de Motril, Luisa M.ª. García Chamorro, y participaron en las actividades comunitarias de sensibilización y promoción de la salud que se realizaron con motivo del Día Mundial Contra el Tabaco.

Antes de iniciar su viaje de vuelta, los profesionales europeos presentaron al equipo de dirección del Área el informe que prepararon para presentar en Bru-selas, junto al resto de participantes europeos del programa HOPE, poniendo el acento en la intensidad y utilidad del intercambio.









En palabras de Rosario Andrea Cocchiara, Doctor Specialist in Hygiene, Epide-miology and Public Health, “los servicios sanitarios Italiano e Inglés, son similares al Español, los tres sistemas son públicos, sin embargo, en España, y más con-cretamente en Andalucía, la atención primaria es más fuerte y tiene gran capa-cidad de resolución” tal como señaló a su vez Sandra Eismann, Senior manager in the NHS (Reino Unido) tras la visita al Centro de Salud de Cádiar, donde le sorprendió la utilización de ecógrafo, retinógrafo y otras tecnologías que en su país no están disponibles en atención primaria. Además, ambos coincidieron en señalar como fortaleza de nuestros centros, la coordinación y el trabajo en equipo entre profesionales, no solo de atención primaria y hospital sino entre profesionales de medicina y enfermería.

El programa HOPE se dirige a gestores de hospitales y otros profesionales de la salud (enfermeras, médicos y personal de administración), que tengan un puesto de responsabilidad en la gestión hospitalaria y un deseo de progresar en su pro-fesión. Los candidatos deberán tener experiencia suficiente en gestión hospita-laria y ser capaces de hablar una lengua aceptada por el país de acogida. Du-rante la estancia en los destinos de intercambio, el hospital de acogida deberá garantizar el alojamiento de los sanitarios, además de elaborar un programa de formación individual.