El Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril aclara el futuro con la nueva terminal de cruceros

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, explica que la llegada de cruceros al Puerto es beneficiosa para toda la Provincia, a pesar de que haya "un movimiento" que está surgiendo contrario a este tipo de turismo.

También aclara que la nueva terminal de cruceros, lo único que hace es facilitar la llegada de este tipo de turismo y creará más de 1.000 empleos por su fisonomía, dando cabida a comercios y hostelería.

Recreación de la nueva terminal de cruceros en el Puerto de Motril

Por otra parte, la Asociación AVIGARGRANADA (Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada), comjunica:

Pedimos al Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril José García, que rectifique las declaraciones que ha hecho el 16 de enero de 2025. Acusa a AVITARGRANADA de mentir en nuestra denuncia en relación a la "Terminal privada de uso particular" de megacruceros y sus consecuencias. No vamos a consentir manifestaciones como las he hecho en respuesta a la denuncia de AVITARGRANADA por faltar estas a la verdad. La de Motril no será para nada lo que ha afirmado "será una instalación como la que existe en todos los puertos receptores de cruceros". Nos acusa de haber mentido y le vamos a demostrar que nuestra información es verídica y constatable.

Le pedimos para empezar, se lea el BOE de 1 de Agosto de 2024 donde se publicaba el siguiente Anuncio que firma él propio Sr. José García que dice literalmente:"La mercantil Mdt Port Investments Sociedad Limitada, ha presentado solicitud de concesión demanial ante la Autoridad Portuaria de Motril para ocupación de 60.296,56 m2 de superficie terrestre en los muelles Dique y Graneles, con destino a la construcción de una Terminal privada de uso particular para pasajeros en la Dársena Interior del Puerto de Motril y Licencia de auto-prestación de servicios portuarios al pasaje con 72.270,00 m2 de superficie de lámina de agua en los muelles indicados anteriormente".

Será la del Puerto de Motril, si finalmente se le otorga la concesión por parte de la Junta de Andalucía a partir de 2027, la primera terminal privada de Europa que se regala a precio de saldo por 50 años ampliables a 75 años a una multinacional mexicana y líder mundial especializada en megacruceros.

Desde AVITARGRANADA, le pedimos que nos diga el Sr. José García si tal y como afirma, la de Motril será igual a la del resto de Puertos, el nombre de un solo puerto de los 48 puertos de España o de alguno de Europa donde exista este tipo de concesión. El sabe perfectamente la respuesta, ninguno. Le pedimos desde AVITARGRANADA rectifique y no falte a la verdad.

Podrán atracar tantos megacruceros como estimen los concesionarios de una "Terminal privada de uso particular"sin limitación alguna en la superficie que se privatizará. Podrán atracar 4 megacruceros de manera simultánea sin problema alguno y en ellos atracar más de 25.000 cruceristas en un solo día. En Cádiz en 2025, llegarán a atracar 5 megacruceros de manera simultánea en un día. Si atendemos a las capacidades de estos megacruceros, le recordamos al Sr. José García un titular de la prensa gaditana de Agosto de 2024 “Llegan a Cádiz en un solo día tres cruceros con 13.000 turistas, la mitad de la población de su casco histórico”. Añade el subtitular “Tan solo uno de esos grandes barcos el MSC Virtuosa llegó a la ciudad gaditana con más de seis mil personas a bordo”.

Motril el último Puerto del Estado en España en tráfico año tras año, pretende adjudicar a una multinacional gran parte del Puerto, para generar avalanchas de cruceristas con mochila por 6 horas en el centro de Granada.Cruceristas que vienen en régimen de Todo Incluido, que no desayunarán, ni almorzarán, ni cenarán, ni asistirán a espectáculos nocturnos, ni pernoctarán en Granada, pero que dispondrán de la gran mayoría de entradas de la Alhambra porque las comprarán con mas de 6 meses de antelación. La gran mayoría irán con una pegatina con el anagrama del barco, detrás de una guía con paraguas.No es la solución para dejar de ser el último Puerto del Estado y apostar por un turismo de calidad y sostenible.

Que nos aclare el Sr. José García, si los megacruceros son tan positivos para su entorno tal y como afirma; por qué por ejemplo los Presidente de las Autoridades Portuarias de Barcelona o de Valencia tiene encima de su mesa la exigencia de sus alcaldes de que pongan fin a las ciudades flotantes de megacruceros. En Valencia, no permitirán más megacruceros a partir de 2026 y en Barcelona en 2027 que es cuando finalizan los contratos de atraque de las navieras de Megacruceros.Aquí tendremos que esperar hasta el 2.075 como mínimo o hasta el 2.100 para que finalice la concesión de una "Terminal privada de uso particular".

Si tal y como afirma el Sr. Jose García, los megacruceros "no generan ningún problema de masificación, son sostenibles y dejarán mucho dinero"; le invitamos a que contacte por ejemplo con la alcaldesa de Valencia de su mismo partido, para que le explique por qué ha hecho manifestaciones recientemente tales como: “no queremos ser como Barcelona”,“a penas dejan dinero en la ciudad” "Las ciudades flotantes son malas", ó “No generan impacto positivo en la ciudad”. Podemos recordarle a su vez titulares de la prensa de Venecia tales como“El turismo de masas podría llevar a Venecia a “La Lista Negra” del Patrimonio Mundial de la Uncesco” ó ¨Venecia prohíbe los megacruceros para evitar perder el estatus de Patrimonio Mundial de la Unesco”.

El Sr. José García, sabe perfectamente que los megacruceros están siendo expulsados de los principales puertos turísticos de Europa por sus efectos negativos en el turismo y que están buscando desesperadamente nuevos destinos. Sabe perfectamente que la "Terminal privada de uso particular" que se ha presentado y bautizado con el nombre comercial "Puerto de la Alhambra" tiene como objetivo que sus cruceristas se desplacen fundamentalmente a Granada para visitar la Alhambra, el Albaicín y el centro de Granada en avalancha en excursiones de mochila con visita de la Alhambra al módico precio estimado de en torno a 150 euros.Dinero que en su gran parte al tener los barcos bandera internacional tributarán en paraísos fiscales. Si a 45 minutos de la terminal no estuviera Granada y la Alhambra para nada se interesaría por Motril esta multinacional de ciudades flotantes.

El empleo, la economía, el medio ambiente, la sostenibilidad, la masificación turística, el turismo de calidad o la convivencia ciudadana se ponen en peligro para los próximos 50 o 75 años en Granada y no podemos quedar impasibles.