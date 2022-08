La Policía Local de Motril tiene esperanzas ante los acercamientos que se están produciendo con el gobierno

Hablamos con la policía local de Motril, con Daniel Ortega que es portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada, SIPOLG en esta ciudad. Y nos comenta el por qué durante este verano la policía local de Motril no está realizando servicios extraordinarios. Primero porque todavía no han cobrado los que hicieron en agosto del año pasado y además porque llevan con el sueldo congelado desde hace 20 años, donde tampoco han experimentado mejoras sociales.



Se habló de palabra con el gobierno del ayuntamiento de Motril de que se iba a ejecutar la equiparación con otras policías locales, que en algunos casos en Motril se cobra hasta 600 € menos que en otras localidades, hasta donde hay incluso menos trabajo para la policía. Pero la legislatura acaba y no se cumple lo prometido.









Este verano en un día normal, como mucho, hay dos patrullas de calle, más los agentes que realizan tareas de oficina. Esta semana se ha mantenido una reunión con la responsable de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Motril Mará Ángeles Escámez y con un representante de la alcaldía, además del jefe de la policía local. Todo apunta a que se va a desbloquear esta situación, pero por ahora no se realizarán servicios extraordinarios hasta que no se plasme algún tipo de acuerdo por escrito y se vayan haciendo algunos pagos de los atrasos, o por lo menos, que haya un calendario a la vista.

Mañana jueves se mantiene una nueva reunión y nos decía Daniel que es optimista ante las expectativas que se han creado en estos encuentros. Esperemos que para las fiestas de Motril ya se puedan desarrollar servicios extraordinarios porque se haya llegado a algún tipo de acuerdo