La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical vuelve a Madrid tras un año sin avanzar

Informa la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical, que volverá a reivindicar en Madrid el 21 de septiembre, las demandas urgentes de la Costa de Granada en materia de infraestructuras.

“Un año después, debido al casi nulo avance de la ejecución de estos proyectos, registraremos en el Congreso de los Diputados, un manifiesto en el que se recoge, de forma detallada, la situación del sistema de canalizaciones Béznar-Rules, las demandas de espigones en las playas y la conexión ferroviaria Granada – Motril, todos ellos imprescindibles para el desarrollo socioeconómico de la comarca, deudas históricas que nos dejan en clara desventaja competitiva ya que desde las últimas reivindicaciones y reuniones con los responsables del gobierno no hemos avanzado nada”, afirmaba el presidente de AECOST, Javier Rubiño.

En la misma línea, han detallado que se mantendrán distintas reuniones con los diputados granadinos y con los portavoces de sus respectivos partidos, que ya han confirmado los encuentros solicitados para constatar el grado de implicación con estas demandas, “rendir cuentas” de las actuaciones realizadas hasta ahora y, especialmente, el compromiso de lo que harán por nuestra costa. A continuación se llevará a cabo una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados en la que se espera la presencia de todos los representantes de la provincia “ya que estas reivindicaciones también deben ser las suyas”.

A Javier Rubiño, presidente la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical le acompañaban en la mesa: Fernando Moreno (Presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo), Francisco Trujillo (Presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical), Antonio Rojas (Secretario General de La Cámara de Comercio de Motril) y Juan Camacho, representante de la Junta Central de Usuarios de Almuñécar y La Herradura.

Fernando Moreno destacaba la “inacción” del Gobierno en las últimas décadas que solo ha presentado el proyecto del Desglosado 9, “y es curioso que mientras otras provincias reclaman agua porque no tienes, nosotros tenemos agua en Rules pero no nos sirve porque no podemos usarla mientras nuestros campos se secan y mueren de forma inexorable si los gobiernos no reaccionan de forma urgente”.

Por su parte, Juan Camacho ha destacado también la situación de urgencia que están viviendo los agricultores de Almuñécar y La Herradura por la grave salinización de los pozos y unos gastos energéticos abrumadores, quien ha anunciado la solicitud de una reunión con los responsables de la Junta de Andalucía, administración competente en materia de aguas.

Por último, Francisco Trujillo ha insistido en solicitar al Ministerio de Transición Ecológica la actualización del proyecto de protección litoral de la costa de Granada de 2017, e incluir en ese proyecto a los municipios de Almuñécar, La Herradura, Calahonda y Carchuna, cuyas playas no están contempladas en el proyecto vigente, y que se ejecuten con cargo a los Fondos Next Generation antes de 2024, tal y como se comprometió el gobierno de España.

También han asistido otros miembros de la plataforma que han participado en una reunión interna posterior, en la que se han definido las actuaciones y la celebración de una “gran manifestación” en la Costa Tropical, prevista para finales de octubre, al cumplirse un año de la celebrada en Granada el año pasado.





