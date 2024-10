Paula Spa y el bienestar de los trabajadores

Hacemos balance de la XVI edición de la feria Fruit Attraction con Paula Spa, Responsable de Personas, Acción Social y Comunicación de Campos de Granada, a quien felicitamos porque han recibido en la feria el premio "Empresa por la Igualdad", del colectivo de Mujer Agro. "En Campos de Granada, luchar por la igualdad no ha sido algo impostado, si no que ha surgido de forma natural siempre, en base a las necesidades reales y ontamos con un gran equipo de mujeres en todos los eslabones de la cadena de la empresa, super profesionales, desde hace muchos años y aún así, queda mucho trabajo por hacer, no solamente en nuestra empresa, si no también en la sociedad", nos comenta Paula, como que también están luchando para que la corresponsabilidad en la crianza sea una realidad, también trabajan por desexualizar algunos puestos de trabajo... Paula nos confiesa que lleva años buscando a mujeres mecánicas que sepan arreglar máquinas, por ejemplo.

Campos de Granada tiene el mejor plan de igualdad que hay en la provincia de Granada, algo que reconocen los sindicatos y varios colectivos.

Visita institucional al stand de Campos de Granada en Fruit Attraction

Algo de lo que también se siente orgullosa es del "Premio Campos de Granada" de atletismo y el programa "Comer Sano", "son dos proyectos de éxito, que desde el primer año que lo hicimos, en 2011, movilizamos muchísimos niños y niñas, donde contamos con el apoyo de los clubs de atletismo de Motril y del Club Náutico, con figuras como Emilio Hidalgo, Antonio Jurado y Miguel Ángel..." nos comenta Paula que también afirma que seguirán apostando por los patrocinios culturales, como el flamenco "que lo llevamos en la sangre y vamos a seguir promocionándolo".

Stand de Campos de Granada en Fruit Attraction

El equipo de Campos de Granada se ha ido de Fruit Attraction muy contento por el trabajo realizado "estamos en primera línea. Tenemos los mejores clientes, tanto en Europa, como en España. Es verdad que nuestro perfil suele ser más discreto que el resto de compañeros, pero estamos a la par y vamos a seguir luchando para fomentar y seguir mostrando los productos de los buenos agricultores y agricultoras que tenemos en Campos de Granada", nos comenta Paula que nos recuerda que también han estado visitando la feria un grupo de socios y socias de la empresa, los cuales han disfrutado de la visita.