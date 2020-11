El motrileño Paco Hernández se despidió del rugby profesional

Francisco Hernández Jiménez ‘Paquillo’, motrileño de 31 años y con una trayectoria deportiva intachable, se retira como jugador profesional de rugby. Hay que recordar que hace apenas cuatro años, y como capitán del equipo, hizo vibrar a sus incondicionales con su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil 2016).

“Ha llegado el momento de terminar mi carrera deportiva como jugador de rugby profesional. Es una decisión que tarde o temprano a todo el mundo le llega y no es fácil decidir cuándo. Yo creo que ahora es mi momento. He tenido la oportunidad y la responsabilidad de liderar un proyecto tan exigente como es el de la selección española de rugby 7, y siempre lo he hecho bajo mis valores personales de trabajo, humildad y perseverancia, que he intentado impregnar en nuestra selección”, fueron algunas de sus declaraciones en su red social de Twitter.

De esta forma el jugador de la selección española de rugby 7 dice adiós a más de veinte años de carrera profesional repartidos entre el Club Rugby Motril, Ciencias Rugby Sevilla y el Club Rugby Complutense Cisneros. “Todos y cada uno de ellos representan parte de mi aprendizaje como jugador, y sobretodo como persona”, comentó Hernández en su comunicado.

“Mis inicios fueron en Motril, una ciudad sin tradición de rugby”, comenzó diciendo; a lo que añadió que “en ese primer entrenamiento no tenía ni idea de lo que este deporte tenía preparado para mi”. “En mi camino he tenido momentos buenos y menos buenos, esos menos buenos como son una derrota, una lesión o un objetivo sin cumplir, que en ese instante son difíciles de digerir, ahora si lo analizo con perspectiva son igual de buenos que los anteriores”, sentenció el motrileño.

Mensaje a la Federación

Paco Hernández quiso lanzar un mensaje de agradecimiento a la Federación Española de Rugby, estando muy agradecido por su compromiso con el proyecto desde que comenzó a formar parte. “A todos los entrenadores y seleccionadores que aportaron su grano de arena para formarme, y a todos los jugadores con los que he compartido campo, tanto en mi equipo como en el contrario, sin ellos no sería quién soy”, declaró el varias veces capitán del combinado nacional.

Para concluir confesó sentirse “todo un privilegiado por haber tenido la oportunidad de hacer el deporte de mi vida”. “Estaré eternamente agradecido a todas y cada una de esas personas que sin saberlo desempeñaron un papel importante en mi vida, en este apartado de forma especial a toda mi familia”, fueron sus últimas declaraciones.