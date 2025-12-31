Motril cierra un 2025 de transformación y mira al futuro con las cuentas saneadas

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha hecho balance de 2025, un año que califica como "agridulce" en lo personal por la repentina marcha de su compañero Antonio Escámez, "un pilar básico en el gobierno". A pesar del golpe anímico, la regidora destaca los importantes avances y proyectos que han transformado la ciudad a lo largo de los últimos doce meses.

El cambio más visible: la limpieza

Para la alcaldesa, si hay un cambio que ha experimentado la ciudad y que ha llegado a todos los barrios es la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza. Según García Chamorro, se trataba de "una queja generalizada" y el consistorio fue "valiente" al finalizar el servicio anterior. El nuevo contrato, que comenzó a andar en abril, ha supuesto un cambio radical en la gestión con la incorporación de más personal y nueva maquinaria.

La regidora ha destacado el éxito de medidas como el sistema "quita y pon" en el centro comercial y ha insistido en la necesidad de la concienciación ciudadana, recordando que "no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia". A pesar de la satisfacción general, asegura que no son conformistas y seguirán trabajando para mejorar, especialmente ante el crecimiento de la población, que ya ha rebasado los 60.000 habitantes.

Inversiones gracias a la deuda cero

El saneamiento de las cuentas municipales ha sido otro de los hitos del año. Por primera vez en la historia, el Ayuntamiento de Motril cerró un ejercicio con un remanente positivo de más de 15 millones de euros, lo que ha permitido alcanzar la deuda cero con entidades financieras. García Chamorro ha atribuido este logro a la gestión de su anterior primer teniente de alcalde, Nicolás Navarro.

Este remanente ha posibilitado acometer tanto grandes inversiones, como un plan de asfaltado, como actuaciones de "micropolítica" en los barrios. Entre los grandes proyectos en marcha se encuentra la remodelación de las explanadas, que se espera finalizar en enero, y la futura remodelación del Cerro de la Virgen, que comenzará una vez concluya la obra de la zona sur.

Una nueva fachada litoral

La transformación de las playas de Motril ha sido calificada por la alcaldesa como "espectacular". Proyectos como la senda del litoral han cambiado la imagen de la costa, y el consistorio sigue trabajando en su ampliación hacia la playa del Cable con fondos propios y planea extenderla hacia Playa Granada.

García Chamorro se ha mostrado especialmente orgullosa de la reordenación de la zona de aparcamiento del Bonovo, que a pesar de las críticas iniciales, se ha convertido "en una de las zonas más bonitas de nuestras playas" con un parque del litoral y zonas deportivas. "Nos tenemos que sentir muy, muy orgullosos de las playas que tenemos en Motril", ha afirmado la alcaldesa, invitando a todos los motrileños a disfrutar de ellas.

De cara al futuro, la alcaldesa ha expresado su deseo de seguir trabajando con "ilusión" para hacer de Motril una ciudad de oportunidades donde los jóvenes no tengan que marcharse y puedan desarrollar sus proyectos de vida.