Motril celebra jornada de puertas abiertas en sus museos por el Día Mundial del Turismo

Motril - Publicado el 26 sep 2025, 13:46 - Actualizado 26 sep 2025, 14:02

Este sábado 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, y el Ayuntamiento de Motril nos propone conocer mejor la ciudad y sus posibilidades.

Mara Escámez, teniente de alcalde de Turismo, nos explica las actividades previstas para este conmemoración