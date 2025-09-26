COPE
Motril celebra jornada de puertas abiertas en sus museos por el Día Mundial del Turismo

Mara Escámez, la responsable del área, nos invita a conocer mejor la ciudad

00:00

Ana Correa

Motril - Publicado el - Actualizado

Este sábado 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, y el Ayuntamiento de Motril nos propone conocer mejor la ciudad y sus posibilidades. 

Mara Escámez, teniente de alcalde de Turismo, nos explica las actividades previstas para este conmemoración

