"La Marina Interior de Playa Granada va a ser un revulsivo económico para la provincia de Granada"

El presidente de Diputación Provincial, de Granada, Francis Rodríguez, esta mañana se ha quedado impresionado en la presentación del proyecto de la "Marina Interior de Playa Granada", "hasta que no he visto las ilustraciones que nos ha pasado el presidente de la junta de compensación, no me hacía una idea de la fuerza que tiene este proyecto, que sin duda va a ser un dinamizador económico para la provincia de Granada, y en concreto para la Costa Tropical y para la ciudad de Motril. Creemos que la iniciativa privada tiene que ir de la mano del impulso y sobre todo del cariño de las administraciones públicas", decía impresionado.









Y es que la colaboración pública privada es imprescindible para sacar adelante grandes proyectos como estos "este gran proyecto no se puede alargar en el tiempo por falta de colaboración de las instituciones, por tanto, es muy importante que en esta mesa, no solo este la ciudad de Motril, sino que también esté la Diputación y la Junta de Andalucía, respaldando el que sin duda va a ser el gran proyecto que va a tener la provincia de Granada, en los próximos años" apuntaba el presidente provincial que también cree que "además de revulsivo económico, va a ser generador de empleo en todos los ámbitos, en el sector del turismo, en el sector del desarrollo y sobre todo del deporte náutico y del deporte en general, como el golf o el deporte rey. Creemos que va a ser un motor de desarrollo para toda la comarca y estamos encantados de que se presente en Fitur este proyecto sostenible, que va a marcar un antes y un después del desarrollo de la Costa Tropical".







En la provincia de Granada hay buen turismo pero este proyecto de puerto deportivo va a traer un plus de calidad interesantísimo, como decía Francis, "este destino va a traer al final ese turismo de calidad tan necesario para Granada, que tenga más pernoctaciones, que garantice un turismo durante todo el año en vez de tanta estacionalidad y que también sea un revulsivo, como decía el presidente de la junta de compensación para el resto de comarcas de la provincia, no solo Sierra Nevada, sino el valle de Lecrín, que está poco más de 15 minutos, o los encantos de la Alpujarra granadina. En definitiva, la Diputación Provincial tiende la mano Motril y estamos encantados de que también esté bien representada la costa, no solo con Nico, sino también con el Diputado de Medio Ambiente y Aguas, que es el Alcalde de Los Guájares, y creo que estamos haciendo una gran labor por echar una mano al desarrollo económico de una de las comarcas más pujantes de Andalucía y de España". Por último el presidente de la Diputación se ofrecía al presidente de la Junta de compensación de la Marina de Playa Granada diciéndole que "tienes el respaldo y el cariño de la Diputación Provincial de Granada".

Vídeo