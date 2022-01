Luis Sánchez Choza, nuevo Capitán Jefe de la VI Compañía de Motril de la Guardia Civil

Informa el Ayuntamiento, que la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha destacado hoy “la vocación de servicio y el magnífico ejemplo” de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y, de manera particular, de los agentes y mandos de la Guardia Civil de Motril. La primera autoridad municipal lo ha reiterado durante la bienvenida al nuevo capitán de la VI Compañía de Motril, Luis Sánchez Choza, quien releva a Francisco José Martín, que ostentará la Jefatura de Apoyo de la Comandancia de Granada.





Durante el recibimiento a ambos, celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Motril, García Chamorro expresaba su gratitud al capitán saliente y su bienvenida a quien, ahora, toma el testigo de “una indispensable labor de seguridad en todo el municipio”. Para la alcaldesa, la labor de Francisco José Martín “ha sido extraordinaria y, detrás del mando, está la persona que se implica en la sociedad y eso es muy de agradecer”. En cuanto a Luis Sánchez, la alcaldesa le deseó “todos los parabienes y nuestra disposición máxima para trabajar por el bienestar de los motrileños, cada uno desde el ámbito de su competencia”.





La teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez expresó, durante el acto, un sentimiento agridulce: “se nos va Francisco, para mejorar, y nos llega el nuevo capitán, Luis a aportar su trabajo a la ciudad”, dijo Escámez; mientras que el teniente de alcalde de Turismo, José Lemos, subrayó el hecho de que “la Guardia Civil realiza una acción ejemplar en Motril y, como respuesta, la población siempre le ha tenido mucho apego”









Palabras de agradecimiento de Francisco José Martín en su despedida: “sólo me queda el recuerdo de la gratitud, por la acogida de los motrileños y de su corporación profesional. Siempre he intentado hacer mi trabajo lo mejor que he podido e, insisto, me voy muy agradecido hacia Motril”. En cuanto a su sucesor, quedó constancia de sus expectativas en torno a la ciudad: “me lo están poniendo muy fácil, porque se ha trabajado muy bien y mi reto es seguir en esa línea y colaborar siempre y al máximo con Motril”, indicó Luis Sánchez Choza.









El nuevo capitán de la Guardia Civil de Motril recibió dos condecoraciones mientras era capitán jefe de la comandancia de Estella, en Navarra, como recogían nuestros compañeros de radio Estella.

La Guardia Civil celebró el día de su patrona, la Virgen del Pilar, con una misa en San Miguel. Cientos de vecinos acompañaron a los agentes, que también contaron con la presencia de todos los concejales de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Estella e Ibai Cespo por parte del PSN, encabezados por el alcalde, el regionalista Gonzalo Fuentes. La comitiva institucional se completaba con el comisario jefe de Policía Foral en la comarca, Javier Bueno, y el de Policía Municipal en Estella, Rodrigo García de Galdiano; y en Estella, Gorka Busto. Entre el público también estuvo el decano del colegio de abogados de la ciudad, Bernardo Lacarra Albizu. A todos ellos agradeció su presencia el capitán jefe, Luis Sánchez.

El capitán jefe, Luis Sánchez Choza, recibió dos CONDECORACIONES. La primera, la Cruz de Mérito con distintivo blanco, insignia que también obtuvieron sus compañeros Jesús Aparicio Blanco y Carlos Alberto Santiago Dopico. La segunda reconoció el ascenso a la Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. El cabo primero José Antonio Ruiz Martín y el agente José Antonio Maza Corres recibieron la Cruz de Plata a la Constancia en el Servicio. Entregas que se hicieron en el marco de la celebración de los 175 años que cumple el cuerpo.

También recordó a los dos agentes que ETA asesinó con un coche bomba el 21 de agosto de 1988 en el paseo de La Inmaculada, Antonio Fernández Álvarez y José Ferri Pérez. Después, Sánchez hizo balance de la demarcación de Estella se reparte en 11 puestos que dan cobertura a 161 localidades y ejercen su labor en cuatro unidades: tráfico, protección de la naturaleza, policía judicial y seguridad ciudadana.

También, aplaudió la labor del equipo Roca, de Estella y de Seguridad Ciudadana.Los agentes de Estella también participaron en el rescate de personas en las inundaciones de Tafalla.