En Lobres se facilita la vacunación antirrábica y la identificación animal con chip

La vacunación antirrábica tendrá un coste de 18 euros. Cabe recordar que, para poder suministrar el animal esta vacuna, es necesario que esté chipado. En el caso de que no cuente con esta identificación se lo podrá poner también con un precio de 29 euros. “Estas iniciativas tienen como objetivo acercar la posibilidad de vacunación a nuestros vecinos y vecinas, sobre todo a los que no se pueden desplazar y de forma más económica”, ha explicado el concejal Nelson Ligero.

Estas campañas se pueden llevar a cabo gracias a Colegio Oficial de Veterinarios de Granada que cada año las realiza para facilitar los cuidados animales a todos los ciudadanos de acuerdo con lo que se establece en el artículo 3 f. de la Orden de 19 de abril de 2010, “por la que se establecen los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los datos de su identificación en la venta y los métodos de sacrificio de los mismos en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Ligero ha querido agradecer al Colegio Oficial de Veterinarios y a todos los vecinos que se ocupan del cuidado de las mascotas, “pues tenerlas es una seria responsabilidad no solo con el animal, si no también con el entorno, recogiendo los excrementos de la vía.”. El edil ha aprovechado la ocasión para recordar que los animales de compañía no se deben abandonar porque llegue el verano, ya que es un acto de crueldad que está castigado por la Ley.