Llamamiento para vacunación sin cita el viernes 17 en el Estadio de Deportes Francisco Bonet de Almuñécar

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar que el Servicio Andaluz de Salud lleva a cabo este viernes, día 17, una nueva campaña de vacunación masiva. Los mayores de 12 años que aún no se hayan vacunado, podrán hacerlo sin cita previa de 9 a 13.30 horas en el estadio municipal de deportes “Francisco Bonet” de Almuñécar, según ha informado el Distrito Sanitario Área Sur de Granada.





Al igual que sucedió en la jornada anterior de vacunación masiva, las embarazadas que no hayan comenzado la pauta de vacunación, así como aquellas personas que hayan pasado la infección hace más de cuatro semanas, pueden acudir a los puntos habilitados: “Se están realizando jornadas de vacunación sin cita previa contra la COVID-19 para facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en Andalucía que se encuentran fuera de su domicilio habitual”, señala Salud, como medida para que nadie se quede sin vacunar.





Todas las personas mayores de 12 años pueden también solicitar cita para su vacunación por los canales habituales.





Desde el Centro de Salud de Almuñécar se sigue intentando localizar a los vecinos del municipio sexitano y comarca de Río Verde, que aún no se han vacunado por algún motivo. “Dado el alto índice de vacunación, con más del 90 %, no son muchos los vecinos que aún no se han vacunado, por ello se está haciendo un último esfuerzo por localizarlos y citarlos a estas últimas jornadas que se mantendrá operativo la zona de vacunación del estadio municipal “Francisco Bonet” de Almuñécar”, según han informado desde el propio Centro sexitano.