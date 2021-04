Las canalizaciones de Rules ahora hay que defenderlas frente a dos ministerios

Julio Rodríguez, Presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Motril, nos cuenta en COPE cómo fué la reunión en la Subdelegación del Gobierno en Granada este martes 13 de abril.









La Cámara de Comercio de Motril también comunica que la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López, ha recibido a los integrantes de la Plataforma por las infraestructuras de la Costa Tropical, formada por la Cámara de Comercio de Motril, AECOST, la Comunidad General de Regantes y la Asociación de Chiringuitos, en una reunión de trabajo para conocer en profundidad las reivindicaciones, casi centenarias, de la Costa Tropical. Este martes, este foro ha vuelto a demandar las infraestructuras necesarias para el desarrollo socioeconómico de la comarca granadina, entre las que destaca el proyecto de canalizaciones del sistema Béznar-Rules, la necesidad de espigones para las playas de la costa y la conexión ferroviaria con Granada.





La Plataforma ha pedido a inmaculada López Calahorra, que medie para poder concertar una cita con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con el objetivo de trasladar a las diferentes administraciones la necesidad de encajar estos dos proyectos, que cambiarían por completo las posibilidades de desarrollo económico de toda la provincia, tanto en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a través de los fondos Net Generación, como en los presupuestos de los Ministerios competentes.





En este sentido, Julio Rodríguez, presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Motril, se ha mostrado esperanzado por una reunión que ha calificado como “muy positiva”. “Hemos podido trasladar la preocupación que tiene esta corporación y las asociaciones empresariales de toda la comarca a la máxima autoridad del Gobierno en la provincia, que está de acuerdo en que son asuntos de especial trascendencia”, ha adelantado, que insiste en que esta plataforma no va a cesar en sus reivindicaciones, cuya consecución se convertiría en un hito histórico para el desarrollo social y económico no solo de la Costa Tropical, sino de toda la provincia de Granada y de Andalucía. De forma paralela, en la reunión mantenida con López, se ha hablado de otro tema de especial calado en la Costa como es la necesidad de diseñar un plan estratégico para la defensa de las playas del litoral granadino. “Es urgente encontrar soluciones para la construcción de espigones y rehabilitar los que ya están en marcha”, ha añadido Rodríguez.





Jerónimo Salcedo, presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST, agradece la disposición de la Subdelegación del Gobierno a recoger las demandas de la plataforma y su compromiso por mediar ante los diferentes ministerios “ a los que tenemos que trasladar al realidad que estamos viviendo en la costa de Granada, que no es otra ver concluido un proyecto como el de las conducciones de Rules, que debía haberse realizado tras la finalización de la presa; que no podremos competir turísticamente en igualdad de condiciones con otras provincias, si no tenemos un plan para la protección de nuestras playas; y que la conexión ferroviaria es la eterna reivindicación de nuestra provincia y de su costa”.







Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, Antonio Alonso, Presidente de la Comunidad General de Regantes, ha vuelto a incidir en lo argumentado en la pasada reunión de la Plataforma en Motril, “nos mantenemos firmes en nuestro mensaje; si bien hemos acogido con agrado la noticia de la adjudicación del desglosado nueve de la fase 1 del proyecto de canalizaciones del sistema Voznar-Rules, insistimos en que este desglosado da poca solución a las hectáreas de regadío, pues es uno de los dos recogidos en la fase uno de ejecución especificada en el proyecto aprobado que cubre, principalmente, las canalizaciones para abastecimiento, y sólo una pequeña parte para suministro de regadío. Desde la Comunidad General creemos que se debería haber incluido a su vez la redacción del proyecto desglosado número tres, que es el que da solución a la mayor parte de las hectáreas de regadío que peor situación de riego para los cultivos tienen actualmente”. Alonso a trasladado a la representante del Gobierno de la Nación en Granada, que los regantes esperan que el Ministerio trabaje por la realización de dos proyectos al año, un plazo que aseguran “podríamos definir como un calendario real para que esta infraestructura sea un acicate para el desarrollo de la agricultura y la generación de empleo en la comarca”.





Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical ha manifestado trasladado a la subdelegada la necesidad de que se agilice el proyecto del espigón previsto para diciembre de 2020. Además, Trujillo expuesto en la reunión la situación actual de las playas de la costa, “es necesario llevar a cabo acciones que no se limiten al trasvase de arena de un sitio a otro, sino a un nuevo estudio para reforzar el litoral y evitar que la imagen de camiones operando cada año en nuestras playas sea una constante”.

Los integrantes de la Plataforma han estado acompañados por José Rojas, Delegado en Motril del Colegio de Abogados de Granada, quien ha querido prestar su apoyo a estas peticiones y trasladar así un mensaje de unión y de toda la sociedad de la costa de Granada.





Por su parte, la Subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, se ha comprometido con los representantes de la Plataforma por las Infraestructuras, en trasladar sus reivindicaciones al Gobierno y tramitar las peticiones de reunión a los diferentes ministerios competentes para cada uno de los proyectos que la sociedad de la costa de Granada demanda.