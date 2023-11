Julio rodríguez: "España no se merece una situación como la que estamos viviendo"

Hablamos con el Presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, y analizamos la preocupante situación a la que se enfrenta nuestro país con la ley de amnistía que propone el Gobierno de Pedro Sánchez.

Julio nos dice sentirse "bastante preocupado. Da la sensación de que hay cosas que no eran necesarias". "Me hubiese encantado que los dos grandes partidos se hubiesen puesto de acuerdo por un gran pacto por nuestro país". "España no merece unan situación como la que estamos viviendo" nos comenta, sobre todo cuando ahora no estaba en el guion y estábamos saliendo de varias crisis... además en contra de todos los colectivos, asociaciones de todo tipo, judiciales, empresariales... en contra de la ley de amnistía y además los 100.000 millones que nos van a costar estos acuerdos. "Son concesiones que afectan a cada uno de nosotros", recalca.

El Presidente de la Cámara, también piensa que "en vez de condonar deudas a las comunidades autónomas, ayuden a pagar la hipoteca a los ciudadanos o a las empresas" y que la esperanza es que Europa intervenga.

La semana que viene, la plataforma por las infraestructuras firmará un manifiesto de apoyo al ferrocarril, en el que intervendrán instituciones y administraciones locales y provinciales.