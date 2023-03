José Lemos no se presenta de nuevo como candidato de CIUDADANOS en Motril

Jose Lemos, actual teniente de alcalde, de turismo, Playas y Desarrollo del Litoral de Motril, anuncia de forma oficial que no se presenta como candidato de nuevo a las próximas elecciones municipales por su fuerza política, CIUDADANOS, partido al que si seguirá perteneciendo.

Agradece el apoyo de su familia, amigos, compañeros y también de su partido CIUDADANOS, donde se ha sentido libre y respaldado. Confiesa que ser concejal de su ciudad ha sido un honor y que "Motril merece todo nuestro esfuerzo porque lo necesita".



"En este equipo de gobierno, hemos trabajado con lealtad y compromiso“ decía Jose Lemos, que se va con la conciencia tranquila y habiendo aportado su granito de arena. También apunta que trabajarán hasta el último día.

Durante la comparecencia de prensa Jose ha estado acompañado por la concejal Debora Juarez y por las coordinadoras de grupo María y Susana, de todas ellas también se sentía muy orgulloso por el gran trabajo que han venido desarrollando: "Éramos pocos pero muy fuertes"

Vídeo









“Han sido cuatro años duros, pero me voy por temas de partido, asuntos personales y profesionales… No somos profesionales de la política y ha sido duro en algunos momentos“, confesaba el Teniente de Alcalde



De las palabras de Jose, entendemos que no ha recibido ofertas de otros partidos políticos para formar parte de sus candidaturas, pero él de todas formas no quiere abandonar CIUDADANOS porque sigue pensando igual y con los mismos principios.

Por ahora CIUDADANOS en Motril no ha presentado ninguna candidatura a las elecciones municipales y no tenemos conocimiento de que esto se vaya a producir.

En la rueda de prensa se ha repasado estos cuatro años de mandato y de las necesidades de Motril para seguir creciendo. Aquí se puede escuchar al completo.

Audio









