Javier Jiménez, en COPE: "Se están desterrando cultivos por algunos agricultores porque no encuentran trabajadores"

Hablamos con Javier Jiménez, Gerente de Campos de Granada, en esta nueva edición de Fruit Attraction, donde no han faltado nunca a esta importante cita del mundo agrícola.

Con Javier analizamos como viene la campaña que comienza ahora, los productos más destacados de la empresa y la problemática principal del sector ahora mismo, como es la falta de mano de obra.

En esta edición, la empresa granadina dará a conocer su nuevo producto exclusivo: el tomate de sabor, una variedad que destaca por su intensidad aromática, su dulzor equilibrado y su versatilidad en la cocina.

La participación en este evento supone para la empresa una oportunidad única de dar a conocer su trabajo en el cultivo y distribución de productos hortofrutícolas, así como de consolidar relaciones comerciales, abrir nuevos mercados y compartir experiencias con otros profesionales del sector.

Campos de Granada SAT lleva años apostando por la mejora constante de sus procesos y la búsqueda de nuevas soluciones para responder a las demandas del consumidor actual, que cada vez valora más la frescura, la proximidad y la sostenibilidad.

Fruit Attraction, que reúne a miles de visitantes profesionales de todo el mundo, es el escenario idóneo para reforzar la presencia internacional de la empresa y seguir construyendo un futuro basado en la excelencia y la responsabilidad social y medioambiental.