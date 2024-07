La huelga de limpieza "servirá para dañar la imagen de la ciudad" dice el Ayuntamiento de Motril

Comunica el Ayuntamiento de Motril, que el teniente de alcalde encargado del área municipal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha comparecido para aclarar la posición del Gobierno Municipal tras la convocatoria de la huelga con paros parciales y de manera indefinida del servicio de limpieza municipal. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido la encargada de convocar esta huela que cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF; la cual comenzará el próximo lunes 5 de agosto y que se alargará durante todo el mes con motivo del proceso de externalización anunciado por el Gobierno municipal hace unos meses y que se hará efectivo muy pronto con la aprobación de los pliegos del servicio.





Juan Fernando Hernández ha exclamado que “ayer se mantuvo una nueva reunión con el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) para intentar llegar un acuerdo antes de la convocatoria de esta huelga” en un proceso donde, además, se “han vuelto a detectar errores formales por los servicios jurídicos de nuevo en la convocatoria de esta huelga y que, por tanto, se están estudiando posibilidades para actuar”. “La huelga no tiene ningún viso de prosperar respecto de alcanzar acuerdos. Nosotros estamos y hemos estado siempre abiertos al diálogo, pero los pliegos se van a aprobar antes del inicio de la huelga y no podemos alterar el objeto de la licitación, ya que es un proceso público con una serie de requisitos que debemos cumplir”.





Y es que, como ya se ha comentado, los pliegos municipales por los que se establecen las condiciones y bases para la licitación a una empresa del servicio de limpieza local van a aprobarse esta misma semana y que se encargarán, en el periodo de tiempo establecido, de la gestión de los servicios de recogida de residuos domésticos, la limpieza viaria y de playas y, por último, de la gestión de Ecoparque municipal.





Con la convocatoria de la anterior huelga, se alcanzaron acuerdos en sede judicial para su suspensión, donde las reivindicaciones de los convocantes eran la exigencia del cumplimiento del acuerdo del 25 de marzo de 2024 sobre la información a facilitar a los sindicatos por parte del Ayuntamiento y el cumplimiento del acuerdo de integración. Juan Fernando Hernández ha manifestado que “ambos se cumplieron, ya que por parte del consistorio facilitamos toda la información de la que disponíamos y que se nos solicitaba, ya que en el acuerdo no se especificaba que información se requería y desde Calidad Urbana actuamos con conciencia, ya que había información que en última instancia se nos requería y, o no disponíamos de ella o no se podía facilitar. Por otro lado, el sindicato convocante indica el incumplimiento del acuerdo de integración del año 2018 “el cual se está cumpliendo, ya que los trabajadores municipales están integrados en la plantilla y ahora se ha decidido que se van a integrar en una empresa respetando todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”





“En el mes de febrero decidimos externalizar el servicio y en estos 5 meses hemos estado siempre abiertos al diálogo para alcanzar acuerdos, pero no se han alcanzado porque los sindicatos no nos han realizado propuestas, nosotros hemos indicado frecuentemente que podíamos sentarnos con ellos para dialogar diferentes cuestiones relacionadas con los trabajadores como la permanencia en la categoría profesional y otra serie de cuestiones que podían inquietarles, por los sindicatos no han querido alcanzar acuerdos con el consistorio, ya que no han aceptado nunca la decisión de externalizar el servicio de limpieza” ha narrado el teniente de alcalde.





Uno de los puntos que más ha destacado Hernández ha sido como “los hosteleros de la ciudad ya nos han comunicado su gran preocupación por esta huelga, pues llega en un momento muy importante para el sector y puede afectar de manera importante a la gran inversión realizada por la hostelería para el periodo veraniego y con las Fiestas Patronales por delante”, uno de los momentos más importantes para el sector económico local, por lo que con esta huelga “solo se daña a los motrileños y a nuestra economía”.





El teniente de alcalde de Calidad Urbana ha vuelto a recalcar que “por supuesto se van a respetar todos y cada uno de los derechos laborales de los trabajadores municipales del servicio de limpieza, quienes van a mantener su puesto de trabajo en las mismas condiciones y con todas las garantías establecidas anteriormente”. “La subrogación con los mismos derechos y las mismas condiciones no se van a lesionar ni se van a permitir que se lesionen ni el derecho salarial ni laboral con la nueva empresa a la que se le adjudique la gestión de la limpieza de Motril, la cual va a suponer una mejora realmente importante para la calidad y la imagen de la ciudad, atendiendo a una gran demanda ciudadana”.





Por último, Juan Fernando Hernández ha recordado a los sindicatos que “lo único que van a conseguir con esta huelga es dañar de manera muy fuerte la imagen de la ciudad y, de manera directa, a los hosteleros y a todos los motrileños cuya fecha veraniega es realmente importante para sus negocios” en un proceso de huelga que “no tiene visos de prosperar, ya que no se va a modificar el objeto de los pliegos y solo va a influir negativamente en Motril”.