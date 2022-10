"Hay que atinar en el desarrollo de Playa Granada" nos dice la alcaldesa de Motril

Repasamos una semana más la actualidad de Motril con la alcaldesa Luisa García Chamorro, que nos explica que estos días atrás han sido intentsos en actividad. Ha estado en Madrid, apoyando a los agricultores y empresas de la Costa en la feria Fruit Attraction, donde el nivel de nuestros productos es extraordinario y absolutamente llamativo.









También esta semana ha participado en Barcelona en un coworking con la junta de compensación de Playa Granada, con su Consejo rector y que ha sido muy interesante. Han estado en la capital de la ciudad condal manteniendo reuniones con arquitectos, visitando centros comerciales… Como nos decía Luisa “ hay que atinar en el desarrollo de Playa Granada “. A principios de noviembre también se va a celebrar una macro reunión en Granada con la junta de compensación, técnicos municipales y los nuevos delegados de la junta de Andalucía para ponerles al corriente de este importante desarrollo urbanístico. También hay que conseguir que la junta de Andalucía declare este proyecto de la Marina interior como proyecto de interés estratégico andaluz, porque así su desarrollo irá mucho más rápido. Y es que los dos millones de metros cuadrados que hay en Playa Granada hay que desarrollarlos con mucha cabeza: el proyecto de la Marina interior, nuevos campos de golf, hoteles, zonas residenciales….













Ronda sur





Y antes de que termine el mes de octubre se pondrá inaugurará el primer tramo de la segunda fase de la ronda sur. Nos contaba la alcaldesa que a la espera de cuadrar el día concreto, se va a organizar un paseo por la mañana para que la gente pueda disfrutarla y por la tarde ya se abriría al Tráfico. También ese mismo día se pondrá la primera piedra de la segunda fase del último tramo de esta ronda, que para mayo o junio de 2023 estará totalmente finalizada. Todo un logro después de más de 15 años de espera.

Presupuestos Generales del Estado



Luisa también nos habla de los Presupuestos Generales del Estado, que de nuevo ponen a la Costa Tropical en el "furgón de cola del desarrollo".

No llega ni un céntimo de euro para estudiar la viabilidad ferroviaria entre el puerto y Granada.



Solo aparecen 800.000 € para las conducciones de Rules cuando hay que licitar dos desglosados. Parece totalmente insuficiente.



Y para la defensa del litoral aparece cero euros para los espigones. Y vuelven a aparecer 400.000 € para arreglos con aportes de arena.



Esto es desastroso y “ lo que no aparece en los presupuestos no existe “ dice la alcaldesa. Por supuesto los distintos grupos políticos presentarán enmiendas a estos presupuestos Y también se pedirán explicaciones sobre los espigones, porque desde el proyecto inicial que era de 30 millones de euros luego se pasó a uno de 15 millones de euros y por último tan solo se va a hacer un espigón en la punta del Santo con un valor de 8 millones de euros. Todo esto habrá que explicarlo.



En definitiva son unos presupuestos decepcionantes y que también afectan al futuro de nuestros empresarios.





Limpieza



Por último nos comentaba la alcaldesa que se está reforzando la limpieza, a la espera de que en breve más de 30 personas lleguen de refuerzo por el plan de empleo joven, porque hay que mejorar bastante.



Ahora se está haciendo barrido mixto. Se han empezado por la zona de Los Álamos y también con baldeo. Nos adelantaba Luisa que en los próximos presupuestos del ayuntamiento de Motril, que ya se están elaborando, se incrementará la partida de limpieza.





Nota de Prensa





El proyecto para la creación de la marina de Playa Granada avanza a buen ritmo. La aprobación del estudio de viabilidad de esta infraestructura, así como el desarrollo turístico y urbanístico que aspira a implantar el Gobierno local en esta zona, han sido los puntos clave de la reunión que ha mantenido la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, junto al teniente de alcalde de Obras Públicas, Nicolás Navarro, el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, y el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo del Litoral, José Lemos, con el Consejo Rector de Playa Granada en Barcelona.





El encuentro con los representantes de los propietarios del suelo de Playa Granada, así como las reuniones que se han mantenido con distintos sectores y empresarios para conocer, de primera mano, el funcionamiento in situ de distintas zonas comerciales, tal y como ha expresado la primera autoridad municipal, ha permitido “obtener un mayor conocimiento para establecer criterios que posteriormente se conviertan en una garantía de éxito en nuestro entorno y contribuyan decisivamente a la dinámica económica y de ocio de toda la zona”. Sobre ello, García Chamorro añadió que “Playa Granada es uno de los principales emblemas turísticos de Motril y está permitiendo situarnos en el mapa de los alojamientos de calidad, de integración medioambiental y diferenciación de la oferta. Este hecho está empujando con tal potencia que nuestro escenario, con los proyectos que se han puesto en marcha impulsados tanto desde el Ayuntamiento de Motril, como desde el resto de las administraciones, esté experimentando una evolución sin precedentes”, ha dicho la alcaldesa.





En la misma línea, el teniente de alcalde de Obras Públicas, Nicolás Navarro, incidió en que esta jornada intensa de trabajo ha sido “determinante” para avanzar en el planeamiento de la marina de Playa Granada y la zona residencial adherida a esta infraestructura. En este sentido, en la reunión del Consejo Rector se determinó que, en las próximas semanas, se establecerá un encuentro con las distintas administraciones para agilizar el proyecto y tramitación de la marina, tras la aprobación del estudio de

viabilidad. Además, Navarro se refirió a los encuentros con los distintos empresarios y las distintas reuniones mantenidas para conocer las zonas comerciales y centros de coworking más punteros del país, “Playa Granada se ha convertido en un destino muy atractivo para propietarios que quieren establecer su primera residencia en este lugar idílico y debemos trabajar para que esas familias del norte de Europa encuentren, además de un clima fantástico y una zona residencial de primer nivel, todo tipo de servicios y ese alto estándar de calidad que buscan”.





Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, ha hecho especial hincapié en la proyección que está experimentando el municipio y, en concreto, esta zona del litoral. “El nuevo desarrollo urbanístico de Playa Granada incluye grandes zonas verdes y de encuentro, con una urbanización moderna que desde el punto de vista turístico se está convirtiendo en un foco de atracción más, teniendo en cuenta la situación estratégica en la que se encuentra esta zona, rodeada de un clima tropical, que es lo que buscan muchas familias sobre todo del norte de Europa”.





En este sentido, el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo del Litoral, José Lemos, no dudaba en calificar de “importante avance” este encuentro, “porque hemos iniciado un camino imparable para diferenciarnos turísticamente y, sobre todo, demostrar que Motril está experimentando un desarrollo sostenible con una política de detalle, para poner en valor cada rincón con encanto”.