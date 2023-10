"El Gobierno no tiene pantalones de terminar el CATE de Motril" nos dice la Alcaldesa

Hablamos una semana más con la alcaldesa de Motril y repasamos asuntos de actualidad.

Recordamos la celebración de la feria Fruit Attraction la semana pasada en Madrid, donde Motril fue la ciudad de la Costa con más empresas presentes con stand propio, en total fueron 7 y la alcaldesa reconoce estar preocupada ante la sequía por lo que le transmitían los agricultores, por lo que se plantea, además de impulsar las canalizaciones de Rules, construir desaladoras en la Costa, como ya se puso sobre la mesa en una reunión con el Presidente de la Cámara de Comercio de Motril. Por lo demás, un orgullo ver el magnífico trabajo que realizan nuestros agricultores y las empresas hortofrutícolas.

Y hablando de orgullo de empresas, hablamos de WIBER, esta gran empresa motrileña de telecomunicaciones, que en tan solo 6 años ya factura 35 millones de euros al año y tiene presencia a nivel regional. Luisa les acompañó esta semana en la inauguración de la nueva oficina en la Calle Recogidas de la capital granadina, donde también patrocinan al Granada CF. Próximamente abrirán nuevas instalaciones en Motril, con otros servicios que presta el grupo.









Con la alcaldesa también recordamos cómo va a quedar la Plaza de la Tenería, junto al Mercado Municipal, que ya la semana que viene se firma el acta de replanteo y comienzan las obras que crearán otro gran espacio, con una plaza diáfana para disfrutar del buen tiempo de nuestra tierra. También las obras que se realizan en las calles del centro histórico van a muy buen ritmo.

Felicitamos a la alcaldesa por el premio que ha recibido Motril a la "Mejor Iluminación 2.023" de tipología, control, gestión y ahorro energético otorgado por Urban Solutions. Luisa ha querido dar el mérito a este proyecto que se inició en el mandato anterior y se puso en marcha con la teniente de alcalde Débora Juárez.

Y un asunto que preocupa a la alcaldesa es la inmigración. "Ya estamos otra vez cómo hace unos años. La subdelegación del gobierno está haciendo oídos sordos y vamos a tener que dar un golpe en la mesa porque no es nuestra responsabilidad. El Ayuntamiento tiene medios para poder acoger y atender a estas personas. Eso tiene que ser la subdelegación del gobierno y más cuando tenemos unas instalaciones en el puerto, un centro de recepción de migrantes, que lleva no sé cuántos años cerrado porque el gobierno central no tiene pantalones a terminar esa obra. Perdone usted por estas expresiones, pero es que me indigna que nos llamen a las cinco de la tarde diciendo que sueltan a 20 o 30 personas a la calle, los sueltan, tal cual y que el Ayuntamiento se haga cargo de ellos, cuando tienen en el puerto unas instalaciones que no tienen narices a terminarlas para acoger a esas personas, mientras se les busca una ubicación o una salida”, nos decía, indignada la alcaldesa, quien también nos contaba que gracias a que Motril Acoge y Jesús Abandonado, han podido hacerse cargo de algunos inmigrantes, pero porque había sitio en el albergue, si no habrían dormido en la calle, pero esto no puede seguir así. Nos comenta que si quieren que el Ayuntamiento se haga cargo de ellos, les tienen que dar los medios para poder solucionarlo. Así que ahora el Ayuntamiento tiene un problema y la subdelegada del gobierno mirando hacia otro lado.