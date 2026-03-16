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Detienen a una mujer en Motril con 5,5 kilos de hachís adheridos a su cuerpo

La joven de 26 años fue interceptada por la Guardia Civil en un control rutinario en el puerto tras desembarcar de un ferry procedente de Melilla

Detienen a una mujer en Motril con 5,5 kilos de hachís adheridos a su cuerpo

Detienen a una mujer en Motril con 5,5 kilos de hachís adheridos a su cuerpo

Ana Correa

Motril - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Motril a una mujer de 26 años como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. La arrestada intentaba introducir en la península un total de 5,5 kilogramos de hachís ocultos bajo su ropa y adheridos a su cuerpo.

Un control rutinario destapa el delito

Los hechos han tenido lugar el pasado 5 de marzo durante uno de los controles fiscal-aduaneros y de seguridad que el instituto armado realiza habitualmente. Tras el desembarco de un ferry procedente de Melilla, los agentes detectaron a la pasajera con la droga.

La detenida llevaba ocultas 55 pastillas de hachís, de aproximadamente 100 gramos cada una, envueltas en plástico transparente. Los agentes procedieron a la aprehensión de la droga y a la detención de la presunta autora.

La arrestada ha sido puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril. Estas actuaciones se enmarcan en la labor de vigilancia permanente que la Guardia Civil mantiene en el puerto para luchar contra el tráfico de drogas y garantizar la seguridad.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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