Desilusión tras la reunión con ACUAES, ya que el desglosado 3 de Rules se queda en el aire

Para el presidente de la comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maxi Prados, el viaje a Madrid para reunirse con ACUAES y tratar la financiación del desglosado 3 de las conducciones de la presa de Rules ha sido en balde.

"Pretendíamos quitar el aval y según ACUAES, no se puede quitar porque lo exige hacienda. Esto supone un varapalo para las conducciones y el desglosado tres de Rules, porque todos sabemos que las comunidades no tienen bienes y va a ser difícil de conseguir. Y aparte de eso, si se consiguiese, habría que pagar 13.000 € euros al año más, durante 30 años y empezando desde el minuto cero de la obra. Por si eso no fuese poco, hay que sumarlo a lo que hay que pagar por hectárea, que son unos 1.400 €, esto supone una barbaridad" nos relata el presidente de los Regantes.

Maxi Prados nos comenta también la ruta a seguir "vamos a celebrar una junta de gobierno y luego nos reuniremos con las comunidades afectadas y barajaremos también que camino hay que tomar. Evidentemente, lo que no vamos a hacer nunca es hipotecar a los regantes y agricultores de la Costa, con lo cual, ahora mismo, se queda en stand-by el desglosado número tres y no por culpa nuestra“.

Tras la última reunión que tuvieron en febrero, venían con una medio buena noticia, aunque ya se cargaba la financiación de la obra a los Regantes por perder los fondos europeos, pero pronto se descubrió que no se informó de todo "prácticamente después nos encontramos con que, donde se dijo digo se dice Diego. Al fin y al cabo hay que pedir un poco de serenidad a los agricultores y Regantes de la costa y de ninguna manera vamos a permitir que se hipotequen las fincas o cualquier Comunidad de Regantes, por una decisión por parte de la Administración Central de poner la pelota en nuestro tejado, sin poder coger esa pelota para jugarla. Al fin y al cabo, pues bueno, desilusión y esperemos tomar determinaciones pronto", nos dice preocupado Maxi Prados.