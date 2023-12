Decepción ante la decisión de Europa de dejar al ferrocarril de Motril-Granada fuera de sus planes

Malas noticias las que llegan de Europa con respecto al ferrocarril entre Motril y Granada y sobre todo para el Puerto de Motril, como declara su Presidente, José García Fuentes.

Desde el Ayuntamiento de Motril comunican que “lamentablemente hoy ha llegado el regalo de Europa a la ciudad de Motril y a toda nuestra comarca en forma de carbón, ya que a pesar del esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía, además de la sociedad civil y de la propia Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical y sus asociaciones, Europa ha hecho oídos sordos y no va a incluir esta línea importantísima dentro del mapa ferroviario europeo”, ha lamentado la alcaldesa tras conocer la noticia del último acuerdo sobre la Red Transeuropea de Transportes que, en este sentido, ha vuelto a olvidar a la Costa Tropical dentro de las modificaciones de su línea ferroviaria. Es por eso que el Puerto de Motril seguirá siendo el único puerto de interés general que no esté conectado con las líneas ferroviarias hacia Madrid y, a su vez, hacia Europa.

“Europa no ha visto que esto sea una necesidad, teníamos la esperanza de que se incluyera y ahora vamos a esperar otros diez años para que se vuelva a abrir la opción de incluir nuevas líneas dentro del trazado ferroviario europeo”, ha dicho García Chamorro, quien ha apostillado que “el Gobierno central no habrá presionado lo suficiente para incluir esta línea”. La noticia cae como un jarro de agua fría sobre toda la comarca, ya que estas infraestructuras son más que necesarias para el desarrollo económico, crecimiento, empleo y conectividad de esta zona.





Del mismo modo, la primera edil ha recordado los reiterados incumplimientos con la Costa Tropical, “los espigones que no terminan de llegar, las conducciones de Rules que están llegando, nunca mejor dicho, con cuenta gotas y ahora de una infraestructura como esta que no solo era beneficiosa para nuestro puerto, sino también para nuestra agricultura, ya que no es lo mismo hacer el transporte en camión hacia Europa que hacerlo en ferrocarril, no solo por el ahorro de costes sino por la propia calidad del producto que exportamos a consumidores del norte de Europa”.





La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento, en conjunción con todos los organismos y administraciones implicadas, seguirán trabajando en el desarrollo de estas infraestructuras “aunque tengamos que esperar diez años para ver de nuevo esta oportunidad”.

Por su parte, Julio Rodríguez, Presidente de la Cámara de Comercio de Motril y portavoz de la Plataforma por las infraestructuras, también nos muestra su pesar y considera que hay que seguir luchando para que esta infraestructura tan necesaria se haga, si no por Europa, por el Estado español, como otras tantas.

El Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, Rafael Caballero, también se manifiesta ante la decisión de Europa con el ferrocarril de la Costa Granadina y considera que hay que seguir luchando para conseguir infraestructuras como esta o como las canalizaciones de Rules.

