La Costa Tropical de Granada impulsa su futuro sostenible con una plataforma de bioeconomía circular

La Cátedra de Innovación y Desarrollo Sostenible de la Costa Tropical ha reunido a representantes del tejido socioeconómico del territorio para impulsar la creación de la Plataforma de Bioeconomía Circular de la Costa Tropical de Granada. Esta iniciativa se ha concebido como un espacio de colaboración público-privada destinado a promover un modelo de desarrollo económico más sostenible, innovador y alineado con los retos estratégicos de la comarca.

Hacia un nuevo modelo económico

El director de la Cátedra, Antonio Segura, ha expuesto que la constitución de esta plataforma es uno de los hitos clave en su hoja de ruta. Segura ha subrayado la importancia de "avanzar hacia un modelo económico que valorice los recursos biológicos renovables", minimice los residuos y genere nuevas oportunidades de empleo en la Costa Tropical.

Por su parte, José Ramón Fernández, director de Innovación de Grupo La Caña, ha justificado la creación de la plataforma como "un instrumento para impulsar el desarrollo de la bioeconomía circular a través de proyectos que emanen del territorio y para el territorio". En este sentido, ha remarcado la necesidad de identificar oportunidades reales de colaboración y captar financiación, especialmente de ámbito europeo, para materializar las iniciativas.

Apoyo unánime del tejido socioeconómico

A la reunión han asistido representantes de entidades clave del ámbito institucional, empresarial, científico y social. Todos ellos han mostrado de forma unánime su apoyo a la creación de la plataforma y su disposición a formar parte activa de ella, implicándose en el desarrollo de proyectos, la aportación de recursos y la búsqueda de financiación.

Entre los objetivos de la plataforma se encuentran reducir la generación de residuos alimentarios y plásticos, valorizar destríos y subproductos, y fomentar alianzas público-privadas. También se buscará desarrollar nuevas líneas de negocio y acometer grandes proyectos colaborativos que refuercen la identidad territorial y la resiliencia económica de la Costa Tropical.

Como siguientes pasos, los participantes han acordado invitar a otras entidades que puedan aportar valor y formalizar la adhesión a la plataforma. Además, se convocarán próximas reuniones de trabajo para avanzar en la definición y puesta en marcha de proyectos concretos.