El Colegio Luis Pastor de APROSMO, en Motril, nos recibe con las puertas abiertas

El centro de educación especial Luis Pastor de APROSMO, en Motril, está preparando el próximo curso y para ello ha celebrado jornadas de puertas abiertas, de lo que nos habla su directora, Teresa Romero, quien nos cuenta que "Este año tenemos escolarizados a 75 alumnos, y ahora mismo estamos en periodo de dar difusión, darnos a conocer y dar a conocer el centro hacia las familias y los profesionales que son los que orientan la escolarización del alumnado para un centro específico y que vengan a conocer la experiencia que nosotros realizamos aquí, para poder tener la oportunidad de tomar una decisión de cuál es el rumbo de cada alumno, de cada hijo y cada hija, de cara al próximo curso“, nos dice su directora.

Teresa nos explica que "nosotros nos acercamos a cada familia, cada caso en particular, y explicamos ya, de una manera más directa, la fuerza educativa que nosotros podríamos hacer para cada uno de sus hijos y escuchando las dificultades que puedan estar teniendo en su vida actual. Lo más importante es conocer cada caso, cada situación, de dónde viene, qué recorrido ha tenido, qué dificultades, si por ejemplo tiene temas sanitarios de salud, etc. etc., y sobre todo como lo vive la familia, como lo ha vivido en el centro educativo, de dónde viene… Para poder nosotros ofertar la mejor salida para ese alumno".

La diferencia que ofrece este centro educativo es que se adapta a cada alumno: "Yo siempre recalco que en los centros ordinarios el alumno o alumna se tiene que adaptar al sistema, pero en este caso nosotros tenemos la sensibilidad y la posibilidad de estar abiertos y podernos adaptar a cada alumno tanto en recursos, en organización, profesionales, etc. y eso es una ventaja que no tienen los centros ordinarios“, recalca Teresa.







En el centro Luis Pastor se organizan múltiples actividades, porque es un centro súper dinámico, abierto e inclusivo y además receptivo, también recibe muchas visitas de centros educativos, escolares, se hacen convivencias… “Entendemos que también tenemos que apoyar la sensibilización del alumnado de los centros ordinarios para que esta sociedad sea cada vez más diversa. Nosotros creemos que tenemos una función muy importante en esa labor" apunta su directora y para muestra las actividades en las que están participando en este curso:

-Participación en bibliotecas escolares con el grupo “ la mar de libros “ y saldrán en el pasacalles que hay el día 26 con motivo del Día del Libro

-Los alumnos que están en transición a la vida adulta, visitaron, Cooperativa La Palma

-Proyecto de prácticas de ocho alumnos de etapa de transición a la vida adulta en Leroy Merlín

-El lunes día 15 van de excursión a Bioparc, en Fuengirola

-Encuentros deportivos en Granada, con todos los centros específicos de la provincia

-Visitas al jardín, sensorial en el centro Terra Horti

-Visitas al taller de jardinería, dentro del proyecto “pulmón de vida”

-Deporte inclusivo a través de la fundación del Granada club de fútbol

-Circuito comarcal de PLoggin

“Todo esto se puede hacer gracias al esfuerzo de un personal muy especializado, con un bagaje de experiencia importante, muy actualizado, con metodologías inclusivas, con el diseño universal, de aprendizaje, etc.…“ nos explica Teresa quien también nos habla de como se estructuran los ciclos educativos que comprenden edades desde los 3 hasta los 20 años, “nos dividimos en dos etapas. De 3 a 6 años, porque hay una autorización por parte de delegación para poderlos matricular en nuestro centro y luego de 6 a 16 - 18 años estamos con formación básica obligatoria y después de 16-18 hasta los 20 años, pasaríamos a los programas de transición a la vida adulta y laboral, que es aproximadamente como una formación profesional adaptada y ahí tenemos tres talleres que son interesantes de conocer para el alumnado que están los institutos y empieza un poco a tambalear lo que es la inclusión, y empieza a haber problemas, sobre todo emocional, de participación, de comunicación con los “iguales “ y ahí tenemos tres talleres que son jardinería, carpintería y corte y confección" nos cuenta Teresa.

Así que cualquier alumno o alumna con discapacidad intelectual que considere la familia o cualquier profesional, que se acerquen a este fantástico centro que tiene una interesantísima oferta especializada.









