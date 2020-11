El Club Ajedrez Motril campeón imbatido del provincial por equipos

La pista central del pabellón municipal de Motril, al igual que durante todo el mes de octubre, acogió la última jornada del Campeonato Provincial por equipos, una competición en la que Francisco José Ferrer Escudero fue el árbitro principal. El evento estuvo organizado por la Delegación Granadina de Ajedrez, el Ayuntamiento de Motril y los clubes Ajedrez Motril y Ajedrez Villa de La Zubia.

En Primera División, a la última jornada, llegaban imbatidos los conjuntos de La Zubia A y Club Ajedrez Motril A. En horario matinal se jugó una quinta ronda donde La Zubía A solventó su encuentro ante Puerta Elvira B (3-1) y los motrileños vencieron a La Zubia B (3,5-0,5). Por la tarde se jugó el decisivo encuentro entre los dos equipos A de Motril y La Zubia. Tras una larga sesión la victoria motrileña, por el marcador de 3-1, le dio el título de campeón provincial y además sin conocer la derrota.

El Club Ajedrez Motril se llevó el título con la totalidad de los puntos, segundo acabó La Zubia A, seguido de La Zubia “B”, el cuarto Club Ajedrez Motril B, Puerta Elvira B y Ciudad de Guadix. Los dos primeros clasificados lucharán por el ascenso a la Primera Andaluza, en el caso de los dos últimos descienden a la Segunda Provincial.

El primer equipo del Club Ajedrez Motril, a la postre campeón provincial, estuvo formado por los ajedrecistas Jorge Fernández Montoro, Gines Utrera Pavón, Manuel Martín Gálvez, Fernando Martín Morales, Luis Lupiáñez Sánchez y Andrés Sánchez Martínez, a su vez el deportista más valioso de la expedición motrileña y del evento.

Motril B se mantiene

En el caso del Club Ajedrez Motril B definitivamente se mantiene en Primera tras ganar, en ambas partidas por el marcador de 1-3, a Ciudad de Guadix y Puerta Elvira B. Por los motrileños destacar los nombres propios de Rafael Peralta Velasco, Juan José Jiménez Tejada, José Luis Lorente López, Luis Serrano Sánchez, Adrián Martín Morales y Fernando Martín Callejón.

En la Segunda División Provincial hubo un triple empate en los primeros puestos, resuelto por mejor sistema de desempate en favor de La Zubia C por delante del segundo Nazarí C y del tercero Poniente Granadino. Completaron la clasificación el cuarto La Zubia PRO, el quinto Puerta Elvira C y el sexto EMA La Zubia. Tras los resultados La Zubia C y Nazarí C ascienden a Primera Provincial.