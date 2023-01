14 carrozas, 3.000 kg de caramelos y 2.000 regalos son los datos de la Cabalgata de Reyes en Almuñécar

Informa el Ayuntamiento de Almuñécar, que su alcalde, Juan José Ruiz Joya, junto con el edil de Cultura y Fiestas y el de Hacienda, Alberto García Gilabert y Rafael Caballero Jiménez, respectivamente, han hecho entrega a los representantes de los Reyes Magos de las coronas para el desfile que tendrá lugar este jueves, día 5 de enero, por las calles de la localidad y que estarán representados por los empresarios: Daniel Toboso Bermúdez (Melchor), Manuel Vaquero Pineda (Gaspar) y Baltasar Mor Fall (Baltasar).









Los representantes de Melchor y Gaspar se mostraron “muy ilusionados” con el encargo recibido porque era la primera vez que tenían el cometido de repartir parte de esa ilusión y alegría; al igual que Baltasar, un senegalés ya “sexitano adoptivo” que lo representará por séptimo año consecutivo.

El concejal de Cultura y Fiestas, Alberto García Gilabert, tras presentar a los tres representantes de los Reyes Magos, manifestó que este año “hemos preparado una cabalgata de Reyes Magos con muchísima ilusión y ganas en toda su plenitud y que llevará por título “El Musical”.









“ El Cortejo Real estará formado por 14 carrozas donde no faltarán actuaciones en directo con María Gómez “La Canastera” , a la que se sumará la participación de distintas academias, a las que le estamos siempre muy agradecidos desde la Concejalía de Fiestas, como son: Sabor a Mar, Alma Marinera Evi Zumba, Batucada y Andalucía Baila, que siempre están dispuestas a colaborar por nuestra cabalgata. A ellas se suma el musical “Encanto”. Tres plataformas que entrenamos con los Pajes Reales de cada uno de los reyes, un espectáculo de títeres gigantes luminoso, un espectáculo de caballos hinchable, un pasacalles de títeres del Gran Showman y las carrozas de Encanto, Rapunzel, Princesa, Vengadores, Mary Poppins, Bomberos Fantasía Disney, El Belén, La Magia de Navidad … y cada uno de los reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Recorrido Cortejo Real

El recorrido de la Cabalgata este año, que partirá desde el estadio municipal “Francisco Bonet”, a las 17 horas, cambiará el inicio del recorrido de otros año ya que el Cortejo saldrá en dirección al Centro de Salud para después alcanzar la Hurtado de Mendoza y llegar a la avenida Rey Juan Carlos I , que subirá hasta llegar a La Carrera de la Concepción donde volverá en la rotonda de la fuente, para bajar por la avenida Andalucía y subir por Mariana Pineda y calle Tetuán volver de nuevo al estadio municipal sobre las 8:30 de la tarde.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









“A lo largo del recorrido el Cortejo Real repartirá más de 3.000 kilos de caramelos y 2.000 juguetes. Tenemos muchísima ilusión y ya solo me queda agradecer a mi equipo porque sin ellos pues la Concejalía de Fiestas no podría llevarse a cabo trabajan sin descanso o durante toda la Navidad y durante todos los eventos que tenemos durante el año. Este año la Cultura y fe está hecho 472 eventos que llevamos en el año 2022, así que estamos agotados que también muy satisfecho porque con ilusión, con ganas y con el esfuerzo que le podemos podemos decir que todos han sido prácticamente un éxito y me siento muy orgulloso de ello”” dijo el edil sexitano de Fiestas, Alberto García Gilabert.

Por su parte, el alcalde Juan José Ruiz Joya, cerró el acto con palabras de agradecimiento y felicitación a la Concejalía de Fiestas y a todas las personas “que desinteresadamente ayudan y trabajan para que podamos vivir uno de los días más emocionantes del año como es el día 5 de enero. Es un día de ilusión para pequeños para los niños y también para los que no somos tan niños. El día 5 de enero es un día especial para todos porque recordamos y aflora ese niño y esa juventud que tenemos dentro y también, donde disfrutamos con ellos por un día tan especial”, dijo el regidor sexitano.

Ruiz Joya aprovecho para agradecer a los tres almuñequeros elegidos por los propios Reyes Magos para que nos ayuden a repartir esa ilusión, y esos juguetes a cada rincón de las casas de Almuñécar”. Y añadió “Desde el Ayuntamiento hemos trabajado también y vamos a trabajar siempre para que ningún niño se quede sin juguete en nuestra ciudad, para ello hemos hecho un trabajo enorme desde la Concejalía de Servicios Sociales, a través evidentemente de las distintas concejalías para que ningún niño de Almuñécar se quede sin su regalo”.

El Alcalde de Almuñécar terminó pidiendo “salud para todas nuestras familias y que podamos seguir disfrutando del Cortejo Real durante muchos años nuestro municipio, que nos ayuden también un poquito con el agua y que hagan que pueda llover algo para aliviar la sed de nuestro campo, que es también muy importante y, sobre todo, que sigan trabajando para que esa magia e ilusión del día 5 de enero que se refleje en cada persona y casa de nuestro municipio”, subrayó.