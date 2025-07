Hablamos con Ely Guijarro, propietaria y peluquera titular de Salón G&D, en Torrenueva Costa, a 2 minutos de Motril, que nos explica con todo detalle los servicios que prestan en el salón, con servicio integral de peluquería, estética, uñas y maquillaje.

Ely nos da consejos para mantener piel y cabello en perfecto estado en verano y también recuerda que a partir de octubre imparten cursos de formación sobre uñas de gel.

La Cámara de Comercio de Motril nos presenta Salón de Belleza G&D

Tratamientos faciales, corporales y todo lo que necesitamos para lucir guapas y saludables: Déjame recordarte la importancia de cuidarte, mimarte y potenciar tu belleza natural para sentirte mejor, más a gusto, más segura y más feliz. Date un capricho en forma de cuidado extra para tu piel o tu cabello, cambia de look, regálate la depilación definitiva e indolora con láser de diodo, apuesta por una manicura diferente o maquíllate para un evento especial. ¿Te casas? ¡Respira! Acabas de encontrar la solución de belleza integral que necesitas para acudir radiante a tu boda. Puede sonar pretencioso, pero te aseguro que tengo un equipo maravilloso y he trabajado muy duro para formarme y adquirir la experiencia que hoy me permite poder garantizar los mejores resultados apoyándome en los productos más innovadores de las marcas profesionales más prestigiosas del mundo.

Cómo nos dicen en su página web:

Consulta aquí nuestros servicios, cotillea precios sin pudor y decide qué tipo de experiencia te apetece regalarte en tu próxima visita a Salón G&D. Sobra decir que si tienes alguna duda o necesitas hablar con nosotras para lo que sea, ¡somos muy fáciles de localizar! Ven a vernos, llámanos al 958 83 55 49 , haz clic aquí para iniciar una conversación por WhatsApp, mándanos un email a info@salongd.es o escríbenos comentarios o privados en redes sociales ¡estamos en Facebook e Instagram!