El PP acusa al Gobierno de Sánchez de dejar sin fondos europeos el desglosado 3 de Rules

El presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha culpado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de volver a traicionar a Granada y a los granadinos, dejando en el aire el segundo tramo de las canalizaciones de Rules por los retrasos en su tramitación ambiental.

“El Gobierno de Sánchez tiene que explicarles a los vecinos, a los agricultores y a todos los granadinos por qué, tras 20 años de espera y a sabiendas de que contaba con fondos europeos para su ejecución, no ha hecho los deberes en tiempo y forma para que el desglosado 3 de Rules sea una realidad”. Es por ello, por lo que Rodríguez además ha lamentado la “oportunidad perdida” al perder la financiación europea.

No es de recibo, ha proseguido el dirigente popular, que se ponga en juego el presente y el futuro de la Costa Tropical “por la incapacidad manifiesta de un Gobierno que está demostrando día a día que ni está ni se le espera. Granada no es una prioridad para Pedro Sánchez. No hay excusas para justificar esta dejadez tan grande”.

Rodríguez además ha lamentado el silencio cómplice del PSOE granadino pese a la gravedad de la inacción de un Gobierno que está condenando, ha dicho, continuamente a la provincia y los ha invitado a que expliquen, principalmente a los agricultores afectados, el porqué el Ministerio y el Gobierno de España no habían hecho sus deberes a sabiendas del momento histórico y la oportunidad que ofrecían los Fondos Next Generation.

“Hoy es un día triste para los vecinos de la costa granadina, para Granada y, muy en especial, para los vecinos y agricultores de Almuñécar y el Valle del Río Verde que iban a beneficiarse de este desglosado”; y le ha pedido al Gobierno un calendario de plazos y la mayor celeridad para asegurar su ejecución dando respuesta a una necesidad de primer orden para la Costa Tropical.