Veinte medallas para el Atletismo Delsur La Palma en los andaluces sub 20 y sub 16

Un total de 31 deportistas del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma se desplazaron a la pista cubierta de Antequera para participar en el Campeonato de Andalucía sub 20 Short Track. El espectacular botín de metales fue de seis medallas de oro, una de plata y cinco de bronce, batiendo todos los registros del Club que nunca tuvo seis campeones de Andalucía en un solo campeonato.

Lucía Pérez, la velocista veleña entrenada por Patricia Marfil, arrasó en la velocidad sumando dos oros, en 60 metros con 7:81 y en 200 metros con 25:39, lo que supone marca personal en ambas pruebas y mínima de España. Chiara Novello consiguió el oro en triple salto con un mejor registro de 11,55 m. Luis Rodríguez, el mediofondista motrileño entrenado por Miguel Ballesteros, fue campeón andaluz de 1.500 metros (3:58:53). Los otros dos títulos andaluces los consiguieron Paula Jordán, en 60 vallas con una marca de 8:95, lo que suponía también marca personal; y María Moreno, en los 800 m. con 2:15:56 dando un hachazo a falta de 140 metros que la llevó hasta la meta.

El resto de metales fueron conseguidos por Jorge Ramírez, plata en el lanzamiento de peso con 14,53 metros, lo que supone mínima de España; Amín Talib, bronce en 3.000 m. con una gran marca de 8:43:95; Claudia Márquez, bronce en 800 m. con 2:16:82; Sada Fofana, bronce en 800 m. con 1:55:57, consiguiendo mínima de España; Pablo Molina, bronce en pértiga con 3,80 m.; y Marta Santos, bronce en los 1.500 metros con 4:47:63, lo que suponía marca personal.

Andaluz sub 16

En la pista cubierta de Antequera, y con 28 deportistas del Atletismo Delsur La Palma, se disputó el Campeonato de Andalucía sub 16 Short Track. El resultado no pudo ser más exitoso ya que cosecharon ocho preseas: dos de oro, tres de plata y tres de bronce; además que once finalistas. Darío Segovia, con 6,04 metros, se alzó con la medalla de oro en salto de longitud; a lo que hay que unir el bronce en 600 m. con un espectacular tiempo de 1:25:02. Marta Martín, con el estilo de gran atleta que le caracteriza, venció en los 600 m. con un registro de 1:39:77, que suponía marca personal.

Mario Domínguez logró la plata en pértiga, con una gran marca de 3,30 metros, y el bronce en longitud, con un registro de 5,85 m. Héctor García fue segundo en altura, con 1,71 metros, lo que suponía también marca personal. Elena Rodríguez se colgó la plata en salto con pértiga (2,60 metros); mientras que Aarón Medina, con 11,89 metros, alcanzó el bronce en lanzamiento de peso.