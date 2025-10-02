Samuel Guerrero y María Adelaida Yáñez, ganadores de la cuarta jornada del Circuito Provincial de Pesca

La playa de La Herradura fue escenario de la cuarta jornada del Circuito Provincial de Pesca Diputación de Granada, prueba que se disputó en la modalidad de Mar-Costa que consiste en la pesca marítima al lanzado desde orilla. La cita fue organizada por la Federación Andaluza de Pesca, junto a la Delegación Territorial de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, con la colaboración de la Diputación de Granada. La competición reunió a una treintena de pescadores procedentes de distintos clubes de la provincia.

En la categoría absoluta masculina los tres primeros clasificados fueron Samuel Guerrero Velasco, Antonio Molina Millán y Salvador Villena Molina, todos ellos pertenecientes al Club Rincón de Gójar. En damas completaron el podio, por ese orden, María Adelaida Yáñez Trinidad, Josefa Rodríguez Castillo y María Ángeles Luque Jiménez, también del Club Rincón de Gójar.

En cuanto a los participantes locales, el Club de Pesca Costa Tropical de Almuñécar estuvo representado por Miguel Valero García, Juan Bautista Espigares Carrillo, Manuel Peralta Vargas y Antonio Garciolo Garciolo. De ellos destacó Miguel Valero, que logró un meritorio quinto puesto, y Manuel Peralta, sexto en la general. Finalmente, en la categoría Juventud mixta (14-18 años), los mejores fueron Hugo Ruiz Zafra, Hugo Dionisio Castillo y Juan Antonio Lupiáñez Fernández, igualmente del mismo club de Gójar.

El concejal de Deportes de Almuñécar, Luis Aragón, junto a Paco Checa, representante de la Federación Andaluza de Pesca en Granada, asistieron a la competición para acompañar a los deportistas y entregar los galardones a los vencedores.