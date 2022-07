Salobreña hace gala del mejor ajedrez español

Recta final para el Campeonato de España por edades que se viene celebrando en el Hotel Salobreña Suites. Hasta la fecha se han celebrado siete nacionales, de los once previstos en el calendario. Ya se jugaron los correspondientes a las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14, y en las modalidades de ajedrez lento y rápido.





Por la villa salobreñera han desfilado los mejores ajedrecistas nacionales, entre ellos los malagueños Pablo Guirado y Anna Pabón, campeones de España sub 8; el albaceteño Manuel González Argona, primer clasificado en sub 10; el catalán Álvaro Torres Rebolledo, campeón rápido sub 10; o el valenciano Félix Antonio Ilinca Ilinca y la madrileña Elena Jiménez Carrazoni, campeones en sub 12.





También se proclamaron campeones de España el madrileño Jaime Rey Martínez, ganador en sub 12 rápido; la asturiana Alina Prochaieva; y el navarro Javier Habans Aguerrea, dominador en la categoría sub 14. Durante la actual semana se está celebrando el Nacional sub 16, el siguiente y último será el correspondiente a la competición sub 18.