Salobreña, candidata por décimo año consecutivo a los Campeonatos de España de menores de ajedrez

La Federación Española de Ajedrez (FADA) publicó el calendario provisional para el año 2021, resta sólo que la Asamblea General proceda a su aprobación. En éste, y por décimo año consecutivo, se augura de nuevo la celebración de los Campeonatos de España de menores, en todas sus categorías y modalidades, en el Hotel Suites de Salobreña.

Serán un total de once campeonatos, entre los meses de junio, julio y agosto. El buen hacer de los organizadores, con Guillermo Barranco Serrano, presidente de la Federación Granadina de Ajedrez, y Manuel Martín Montero, gerente del Hotel Salobreña, hacen una vez más posible que la FADA decida continuar con una sede salobreñera que aporta todo lo necesario para que se pueda desarrollar un amplio programa deportivo.

Del 24 al 27 de junio se disputará el Campeonato de España en la categoría sub 8; del 28 de junio al 3 de julio el Nacional sub 10; el 3 y el 4 de julio el sub 10 rápido; del 5 al 10 de julio el sub 12; el 10 y el 11 de julio el sub 12 rápido; del 12 al 17 de julio en sub 14; el 17 y el 18 el sub 14 rápido; del 19 al 24 de julio el sub 16; el 24 y el 25 de julio el sub 16 rápido; del 26 al 31 de julio el sub 18; del 31 de julio al 1 de agosto se cierra el calendario con la disputa del Nacional sub 18 rápido.

Provincial absoluto

El próximo domingo 28 de febrero comienza, por primera vez Guadix será su sede, el Campeonato Provincial absoluto individual. Ese día se celebrarán las dos primeras rondas, de un total de siete, una en horario matinal y otra por la tarde. La segunda jornada se jugará el 7 de marzo, con la tercera y cuarta; el 21 del mismo mes se disputarán las rondas quinta y sexta; para el 4 de abril queda prevista la última jornada, con la disputa de la séptima ronda, a lo que le seguirá la protocolaria entrega de premios. La competición cuenta con medio centenar de ajedrecistas, el tiempo de juego será de noventa minutos más treinta segundos de incremento por jugada, siendo Manuel Orantes Taboada el árbitro principal.