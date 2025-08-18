Ricardo Fernández y Pablo Ortiz ganan el XX Torneo de Pádel Mármoles Martín Rubiño - VIII Cope Motril

Las instalaciones del Complejo Pádel Center S. Merino de Motril, de la mano de Paco Miranda Padel Academy, y durante una semana, acogieron grandes y apasionantes partidos con la disputa del XX Torneo Mármoles Martín Rubiño - VIII Cope Motril. En el evento se dieron cita 70 parejas llegadas desde diferentes localidades de Granada, así como de otras provincias limítrofes como Jaén, Almería o Málaga, e incluso con participantes de Cádiz y Madrid. El torneo estaba abierto a jugadores de todos los niveles y edades, disputándose finalmente las categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª masculina; 4ª y 5ª femenina; junto a la mixto A y B.

Los grandes triunfadores, a la postre campeones de la Segunda categoría, fueron Ricardo Fernández y Pablo Ortiz, que vencieron en la final a Paco Miranda y Jesús Castillo. El resto de ganadores de las competiciones masculinas fueron Adri Sánchez y José Rincón, en Tercera categoría; Pachi Fran y Damián Martín, en Tercera consolación; Migueluco y Miguel Quílez, en Cuarta; Pedro Aguilar y Pablo Ávila, en Cuarta consolación; Paco Álvarez y Adrián Lla Hoz, en Quinta; y Raúl Rodríguez y Javier J. Jódar, en Quinta consolación.

Dos categorías se jugaron en la competición femenina. Las ganadoras fueron Aída del Cubo y Azucena García, en Cuarta; y Alba Merino y Aroa Rodríguez, en Quinta. En la modalidad mixto A la pareja campeona fue la formada por Joaquín Pedriza y Nuria Tejada; mientras que en mixto B el dominio fue para la dupla Jorge Andrés Méndez y Paloma Mengual.

El torneo contó con el patrocinio principal, y ya van 20 años, de la prestigiosa empresa Mármoles Martín Rubiño. A ella se sumó, por octava ocasión consecutiva, la Cadena Cope de Motril. También hay que mencionar, por su incondicional apoyo y confianza, un agradecimiento especial a la marca deportiva Jetsplay.

En cuanto a los patrocinadores, junto a Pádel Center S. Merino de Motril, hay que mencionar a Centro Hogar Sánchez, Autoridad Portuaria de Motril, Congelados Campoy, Cooperativa Granada La Palma, Camping Don Cactus de Carchuna, Servicios Funerarios La Soledad, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Grupo Lumar, Neobeton Hormigones y Morteros, J. Salcedo Cargo, Created 3D, Panadería Joaquín, La Espiga Dorada II, Talleres del Litoral, Clínica Fleming, Autoescuela Salinas, Helados Perandrés y Reformas Las Golondrinas.