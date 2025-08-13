Nico Hidalgo, eterno dentro y fuera del campo

El estadio municipal Escribano Castilla de Motril acogió el primer y emotivo Memorial Nico Hidalgo, joven jugador motrileño que nos dejó cuando estaba cerca de cumplir los 33 años, y que falleciera hace apenas cinco meses después de cuatro años luchando con un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos.

Muchos de sus amigos futbolistas quisieron recordarlo y para la ocasión se organizó un partido que enfrentó al CF Motril y a un combinado de jugadores que compartieron vestuario con el que fuera también exrojiblanco. Hay que recordar que Nico Hidalgo García (30 abril 1992 - 1 marzo 2025), llegó a jugar en el Motril CF (entre los años 2010-2012), Granada CF (2012-2016), Cádiz (2016-2018), Racing de Santander (2018-2020) y Extremadura (2020-2022).

Antes de iniciarse el encuentro Carmen, mujer del fallecido, y sus hermanas Rebeca y Eva, recibieron sendas camisetas de recuerdo con el número 7 a la espalda. Una de ellas entregada por Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde de Deportes del Ayuntamiento de Motril; y otra del Granada CF, que también se unió al homenaje y que en su representación la entregó Lucas Alcaraz, director de la Ciudad Deportiva, junto con Sergio Ruiz, actual capitán rojiblanco y con el coincidió en el Racing de Santander.

La lista de excompañeros y amigos presentes fue muy amplia. No quisieron faltar al reconocimiento nombres propios como Goku, Iván Nofuentes, Alexis, Juan Carlos, Fran Hernández, Jorge Manrique, Javi Gadea, Ramiro, Pepín, Pedro, Adri López, Medina, Campoy, Guti, Valentín, Juanan, Gómez y Álex Real. También estuvieron presentes Adolfo, Boateng o Sergio Martín, ex del Granada CF; así como Javi Pérez, ex del Huétor Tájar.

Novo lo hizo debutar

Tampoco quiso perderse el encuentro Miguel Novo, entrenador que hizo debutar a Nico Hidalgo en Tercera División. Fue el 14 de noviembre de 2010 en un partido de liga contra el Ciudad de Vícar, el marcador final fue de empate a uno en terreno almeriense. El nacido en el motrileño barrio de Los Álamos entró al campo en el minuto 73 sustituyendo a su amigo Iván Nofuentes.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando su hijo Isaac, y su sobrino Antonio, con apenas 14 años, saltaron al césped en recuerdo de su padre y tío Nico, respectivamente. Como anécdota decir que el marcador final fue de triunfo del CF Motril por 4-0 (tres goles de Antonio López y uno de Pato). La idea del Memorial es que perdure en el tiempo, para ello ya se ha decidido que la segunda edición se celebrará sobre el mes de junio, así podrán estar presentes muchos compañeros que en esta cita inaugural les fue imposible acudir por cuestiones profesionales.