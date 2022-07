El nazarí Víctor García impone su ley en el V Torneo de Ajedrez ‘Castell de Ferro’

La localidad granadina de Gualchos-Castell de Ferro, y para más datos las instalaciones del Camping Huerta Romero, acogió el V Torneo de Ajedrez Castell de Ferro, una competición a siete rondas, con un tiempo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada y partida. En lo deportivo se desbordaron las mejores previsiones, se dieron cita 74 ajedrecistas, 32 de ellos con Elo internacional, procedentes de Almería, Granada, Madrid, Cataluña y Bolivia.





Hasta la quinta ronda dominio del madrileño Fernando Arauz Alonso, instante en el que perdió el liderazgo ante el nazarí Víctor García Rodríguez, a la postre campeón con 6,5 puntos de siete posibles. Completó el podio su compañero de club Juan Luis Pertíñez Soria y el también granadino, del Club Puerta Elvira, José Javier González Castillo. Cuarto finalizó el motrileño Ángel Luis Castillo Rodríguez.





Las tres primeras plazas de la clasificación local las consiguieron el campeón Rafael Ángel Vargas Haro, seguido de José Antonio Antequera Hódar y Francisco Javier Gutiérrez Moreno. Los premiados en el tramo de Elo sub 1900 fueron en el roqueteño Juan Francisco Martínez Carvajal, el motrileño Manuel Martín Gálvez y el carchunero Raúl Salguero Méndez. En el tramo de Elo sub 1700 el campeón fue el motrileño Francisco Alejandro Herrera Salvador, que superó al carchunero Fernando Martín Morales y al granadino Antonio Domingo Gil.





En el tramo de Elo sub 1500 dominio del almeriense Juan Manuel Manzano López, que se impuso al zubiense Pedro Esteban Sánchez y al motrileño Juan José Jiménez Tejada. El granadino José Martín Muñoz fue primero en el tramo de Elo sub 1300 tras superar a Gerardo Domingo Valverde y Juan Jesús Polo Fernández. En el acto de clausura, presidido por la alcaldesa Antonia María Antequera Rodríguez, se entregaron numerosas medallas para las categorías sub 8, sub 10 y sub 12.