La motrileña Rosa Adela Lorente, tercera en el Ranking Andaluz absoluto femenino de ajedrez

La motrileña Rosa Adela Lorente Serrano (WFM), que milita en el club granadino del Club Ajedrez Nazarí, figura en tercera posición del Ranking Absoluto Andaluz Femenino. En primera posición está la Maestra Internacional Sara Khaden de la Peña Ajedrecística sevillana de Oromana, segunda es María Adela Perera Borrego que pertenece al club malagueño del Ajedrez Coín. Un ranking que viene a demostrar la fuerza, el talento y dedicación de nuestras jugadoras andaluzas.

De otro lado, Motril será sede del Campeonato Provincial absoluto y femenino, un torneo que se jugará por sistema suizo holandés a seis rondas, con un ritmo de 90 minutos 30 segundos de incremento por jugada. El evento se jugará en el Puerto de Motril, concretamente en el Restaurante La Taramela. Las seis rondas previstas en el calendario se jugarán en tres días repartidas en dos rondas, a las 10 y a las 16:30 horas, en las jornadas del sábado 11, el domingo 12 y el lunes 13 de octubre.

En el capítulo de premios se repartirán 1.100 euros. Desglosado, el primer clasificado se embolsará 350 euros más trofeo, por los 250 del segundo y los 125 del tercero. La primera fémina recibirá 125 euros más trofeo. Por tramos ELO el premio será de 50 euros en 0-1600, 1601-1800 y 1801-2000. Asimismo, el ganador en veteranos supra 50 y en supra 65 será premiado con 50 euros en cada uno de los casos.

Villa de Peligros

El domingo 5 de octubre, en sesión matinal a seis o siete rondas con un ritmo de juego de cinco minutos más seis segundos de incremento por jugada, el ajedrez provincial disfrutará de una de sus citas más importantes de la temporada con la disputa del VIII Abierto de Ajedrez Villa de Peligros. Más de 1.500 euros en premios para la categoría general, veteranos y juveniles; con trofeos para los tres primeros clasificados de las categorías locales, sub 8, sub 10 y sub 12. Está organizado por ‘Aulajedrez, Enseñanza y Gestión del Ajedrez’, y contará con el patrocinio del Ayuntamiento de Peligros y la colaboración de la Delegación Granadina de Ajedrez.