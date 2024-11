El Motril vence a domicilio al Poli Almería y se coloca en los puestos de play off de ascenso

Triunfo del CF Motril a domicilio ante el Polideportivo Almería (1-3); empates, a uno de Huétor Vega en casa contra el Poli El Ejido y a cero del Huétor Tájar en Mijas; y derrota del Arenas de Armilla como local contra el Torre del Mar (1-2). Ese fue el balance de la décima jornada para los cuatro equipos granadinos que militan en el grupo IX de la Tercera Federación.

El CF Motril, que ya es quinto y por lo tanto se instala en puestos de play off de ascenso, se reencontró con la victoria lejos de casa. En el primer minuto el motrileño Antonio López, desde el punto de penalti, adelantó a los blanquiazules. Antes del descanso empató el Poli Almería, con diana de Othman. En la reanudación Iván Hujo primero, y Raúl García después, sentenciaron con sendas contras. Era lo justo.

Empate a uno en el polideportivo municipal Las Viñas entre el Huétor Vega y el Poli El Ejido. En la primera parte los almerienses fueron mejores, ante un plantel hueteño que se adelantó por medio de Jorge Vela. En el segundo acto los visitantes empatan por medio de Cristo. En el último cuarto de hora el Huétor dispone de ocasiones para ganar, aunque el reparto de puntos hizo justicia a lo visto sobre el verde.

El cuarto Huétor Tájar, en la malagueña Ciudad Deportiva Las Lagunas, no pasó del empate sin goles ante los locales Mijas. Partido con alternativas donde los dirigidos por Julio Catalá volvieron a mostrarse muy seguros en su retaguardia, si bien en esta ocasión las contras no resultaron lo definitivas que en partidos anteriores. Los hueteños se mantienen en puestos de play off.

El tercero Torre del Mar le recordó al Arenas de Armilla que su asignatura pendiente de esta temporada es convencer cuando juegan en casa. (1-2). En la primera parte los armilleros le jugaron de tu a tu a un rival que en el segundo acto sentenció con los tantos de Roberto Sierra y Álvaro Ocaña. En la prolongación el delantero Ayoub maquilló el electrónico.