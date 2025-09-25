Motril se consolida como referente en Europa en la clase snipe de vela

Espectacular papel el realizado por los regatistas del Real Club Náutico Motril en el Campeonato de Europa con más nivel, también más dureza, que se recuerda, celebrado en Vilamoura (Portugal) y organizado por el Club Vilamoura Sailing.

El granadino José María Guerrero, haciendo tripulación con el canario Nahuel Rodríguez, con su barco Fertisac, y con unos parciales de 14, 19, 11, 3, 47, 20 y 12, terminaron quintos de Europa. De otro lado, la dupla motrileña formada por Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo, con el barco ‘Motril Costa Tropical’ que patrocina la Autoridad Portuaria de Motril y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, finalizaron séptimos máster y décimo séptimos de Europa tras firmar unos parciales de 55, 31, 7, 35, 5, 2 y 61.

En el campeonato se dieron cita alrededor de 200 deportistas, repartidos en 75 equipos y con lo mejor de once países de todo el mundo (EEUU, Brasil, Chile, Argentina, etcétera), donde a pesar de unas condiciones muy complicadas y cinco días intensos de competición de incluso cinco horas en el mar, los deportistas del Náutico de Motril se han hecho notar como referentes de la vela ligera en la clase snipe. También como tripulante, aunque con patrón gallego y representando al Club Náutico Marina Coruña, participó la motrileña María Rodríguez, que terminó en la posición 54 de Europa.

Ranking Andaluz

Tras la disputa del Campeonato de Europa el equipo motrileño compuesto por Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara y Sonia Hidalgo Rubia se trasladaron a Cádiz para participar en la Copa de Andalucía para la clase snipe, cita valedera para el Ranking Andaluz. Con unos parciales de dos segundos y un primero, en las tres pruebas disputadas, se proclamaron de nuevo, y ya van cuatro años consecutivos, campeones del Ranking Andaluz de entre más de 300 deportistas andaluces.