El malagueño Germán Maldonado, campeón del XXV Abierto de Ajedrez ‘Camping Don Cactus’

Pistoletazo de salida al Circuito Comarcal de Ajedrez, fue en Carchuna con la disputa del XXV Abierto ‘Camping Don Cactus’ que también era el Campeonato Provincial de Ajedrez Rápido de Granada 2023; a lo que hay que unir una plaza en juego para disputar el Campeonato de Europa de Ajedrez Submarino, previo play off entre los cuatro primeros clasificados del torneo.





El evento cumplió todas las expectativas, excelente organización y participación y alto nivel ajedrecístico entre los inscritos. El desarrollo de la competición estuvo muy igualado. Al final se produjo un triple empate a seis puntos que tuvo que resolverse en el desempate para el malagueño Germán Maldonado Mena, a la postre campeón; segundo fue el granadino José Javier González Castillo y tercero el almeriense Damián Ferro Martínez. El campeón provincial en la modalidad de ajedrez activo fue José Javier González Castillo, en féminas se impuso la motrileña Rosa Adela Lorente Serrano.





Una vez finalizado el torneo se realizó un play off entre los cuatro primeros clasificados. Germán Maldonado se enfrentó en la partida decisiva al granadino José Javier González. Encuentro tenso que se decidió en el tramo final por los apuros de tiempo a favor del ajedrecista granadino, que será el aspirante para enfrentarse al actual campeón Europeo de Ajedrez Submarino, el almeriense Savins Puertas Martín.





Por categorías, en el tramo de Elo Sub 1900 los tres primeros lugares fueron para los ejidenses Ramón Fernández Rodríguez y Álvaro García Bellido, tercero fue el motrileño Manuel Martín Gálvez; en el Sub 1700 se situaron el carchunero Raúl Salguero Méndez, el ejidense Antonio Fornieles Gómez y el salobreñero Rafael López Sánchez; en el Sub 1500 el podio lo completaron el ejidense Antonio Fornieles Bretones, el almeriense José Manuel Manzano López y el motrileño Rafael Peralta Velasco; mientras que en el Sub 1300 Darío Morales Ruiz, David Alijarte Márquez y el zubiense Jorge Gallego Muñoz ocuparon los tres primeros puestos.