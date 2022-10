Hugo y Emma Gómez se proclaman campeón y subcampeona de Andalucía por equipos de pádel

Las instalaciones malagueñas del Fuengirola Pádel By Wekap acogieron el Campeonato de Andalucía por equipos menores en las categorías alevín y cadete. El evento congregó a 71 deportistas. El Andaluz se disputó en formato de liguilla, en cadetes participaron Fuengirola Pádel By Wekap, Pádel Extreme Jerez de la Frontera y Pádel Team Almuñécar; en alevines lo hicieron Reales Sport Club Estepona, Fuengirola Pádel By Wekap, Pádel Extreme y Las Marías Puerto de Santa María.





En lo estrictamente deportivo los hermanos motrileños Hugo y Emma Gómez lograron el título de campeón y subcampeona de Andalucía. El alevín Hugo se instaló en lo más alto del podio jugando con el equipo Fuengirola padel by Wekap, mientras que la cadete Emma fue segunda con el Pádel Team Almuñécar.





Una semana antes el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), y la Federación Andaluza de Pádel, organizaron el Campeonato de Andalucía de menores mixto que se disputó en las instalaciones sevillanas de La Cartuja. El evento contó con la participación de 150 parejas, un total de 300 palistas que compitieron en un andaluz que se encuadró dentro del Campeonato de Andalucía absoluto de selecciones provinciales y en el Abierto para la categoría de veteranos. El motrileño Hugo Gómez Arellano y la granadina Elena Herrera finalizaron subcampeones andaluces en la categoría alevín, y lo hicieron perdiendo en la gran final ante el isleño Darío Sánchez y su compañera María Delgado.